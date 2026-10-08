В Хмельницком люди вышли на митинг из-за мобилизации 25-летнего студента

В Хмельницком у здания территориального центра комплектования собрались люди на митинг в связи с мобилизацией 25-летнего студента. В ТЦК заявили, что молодого человека призвали на военную службу на законных основаниях.

В соцсетях распространилась информация о митинге под стенами Хмельницкого объединенного городского ТЦК.

Участники акции заявляют, что студент дневной формы обучения Каменец-Подольского университета пришёл для обновления военно-учётных данных, однако его отказываются отпускать.

Позиция военкомата

В Хмельницком объединенном городском ТЦК опровергли обвинения в нарушении законодательства и заявили, что распространенная информация носит манипулятивный характер. В военкомате пояснили, что гражданин Б. добровольно прибыл в учреждение по повестке.

Отмечается, что, согласно данным реестра «Оберег», мужчина подлежал призыву в рамках мобилизации. На момент мобилизации у него не было оформленной отсрочки и он не был забронирован в установленном порядке.

Перед призывом мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. Уже 7 октября гражданина призвали на военную службу и направили в соответствующую воинскую часть.

«В связи с распространением в СМИ информации о якобы незаконной мобилизации гражданина Б. сообщаем: информация, распространяемая в СМИ, носит манипулятивный характер и не соответствует действительности», — подчеркнули в Хмельницком ОТЦК.

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