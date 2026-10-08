Победителя конкурса АРМА на Моршинскую связали с окружением Миндича

Победитель конкурса АРМА на управление арестованными корпоративными правами компании IDS Ukraine, которой принадлежат бренды «Моршинская» и «Миргородская», может иметь связи с бизнес-окружением Тимура Миндича.

По словам народного депутата Анастасии Радиной, речь идет об ООО «Юридическое бюро «Приоритас», которое в сентябре АРМА определила победителем конкурса. По словам Радиной, цепочка связей компании ведет к Ярославу Пахальчуку, совладельцу Atlas Weekend и главе «1+1 media». Пахальчук, согласно данным реестров, вместе с Тимуром Миндичем был соучредителем «Квартал ТВ» и других юридических лиц.

Радина также ссылается на данные британского реестра, согласно которым Пахальчук и Миндич входили в число контролеров лондонской компании Global Media Trend Trade Ltd. Миндич вышел из компании через 10 дней, а Пахальчук — в 2021 году.

В то же время депутат подчеркивает, что эти данные не являются прямым доказательством того, что за «Приоритасом» стоит Миндич, но считает их цепочкой связей, подтвержденной документами.

Документы с датами, которых не могло быть

Отдельно был выявлен ряд нарушений, касающихся участия в конкурсе. По словам Радиной, «Приоритас» мог подать недостоверные документы для подтверждения опыта, необходимого для участия в конкурсе.

В частности, закон требовал от участников подтвердить опыт управления недвижимым имуществом. Среди документов, которые «Приоритас» загрузил в систему Prozorro, есть акт приема-передачи от 1 декабря 2024 года. В то же время в нем содержится ссылка на доверенность от 1 января 2025 года.

Таким образом, на момент оформления акта документ, на который он ссылается, формально еще не существовал. АРМА объяснила это несоответствие возможной опечаткой. Радина же считает, что речь идет о признаке возможной подделки документов.

Кроме того, депутат обратила внимание на способ подтверждения опыта «Приоритас». По ее словам, компания ссылалась, в частности, на договоры между фирмами мужа и жены, а рекомендательное письмо для «Приоритас» предоставила компания, которой сама владелица бюро владеет на 100%. Подписал это письмо директор, которого, по словам Радиной, назначал сам «Приоритас».

По словам депутата, порядок проведения конкурса предусматривает дисквалификацию участника в случае наличия существенно недостоверной информации или сомнительного опыта. В то же время «Приоритас» дисквалифицирован не был.

Достаточно ли у «Приоритас» ресурсов для управления «Моршинской»

Отдельные вопросы возникают и относительно финансовых и организационных возможностей победителя конкурса.

Уставный капитал «Приоритас» составляет 1000 грн, а прибыль за прошлый год — около 8000 грн. При этом компания заявляла о дополнительном внесении в уставный капитал 7,4 млн грн. Однако, по словам Радиной, по состоянию на 6 октября в государственном реестре уставный капитал компании оставался на уровне 1000 грн.

На этом фоне возникает вопрос, насколько компания с такими показателями и ресурсами готова управлять активом, стоимость которого, по оценке Радиной, составляет около 5 млрд грн. При этом государство ожидает от управления «Моршинской» дивиденды на уровне почти 1 млрд грн.

В команде управляющего — конкурент «Моршинской»?

Еще одна претензия касается Сергея Германа, который с октября возглавил «Приоритас». По данным реестров, он остается руководителем и совладельцем структур, связанных с компанией «Росинка», которая производит воду и напитки и является конкурентом «Моршинской».

На момент победы «Приоритас» в конкурсе Герман был соучредителем ООО «Торгово-производственная группа «Росинка»». В настоящее время он вышел из этого общества, однако, по данным Радиной, остается соучредителем компании «ГЕР», которая владеет долей в корпорации «Росинка».

Радина подчеркивает, что закон прямо запрещает конкурентам управлять арестованными активами. Причина такого ограничения — управляющий получает доступ к конфиденциальной коммерческой информации, в частности о контрактах, клиентах и системе дистрибуции.

По словам депутата, именно поэтому ситуация с Германом может создавать конфликт интересов и вызывать вопросы относительно соблюдения требований закона. Она также предполагает, что привлечение его в качестве директора могло быть способом формально обойти запрет на участие конкурентов в управлении активом.

Что происходило с Октябрьским дворцом

Отдельно Радина связывает «Приоритас» с историей управления Октябрьским дворцом в Киеве.

По её словам, владелица «Приоритас» одновременно руководит адвокатским объединением с тем же названием. Именно она, согласно документам АРМА, подписывала по доверенности договоры управления между АРМА и компанией «Комбинат Плюс», которой в июле 2025 года передали в управление Октябрьский дворец. В августе 2026 года здание было возвращено государству.

Радина утверждает, что управляющий передал Октябрьский дворец в субаренду компаниям, которые, по ее словам, были созданы в один день. При этом учредителями и сотрудниками этих компаний были, в частности, соучредители самой «Приоритас», ее сотрудники и родственники. В одном из случаев юридический адрес субарендатора, по ее словам, полностью совпадал с адресом «Приоритас».

По мнению депутата, в результате значительная часть доходов от работы Октябрьского дворца могла оставаться в частных компаниях, связанных с «Приоритас», тогда как государство получало лишь минимальные гарантированные платежи.

При этом Радина отдельно подчеркивает, что это её обоснованное предположение. Соответствующие обстоятельства расследует НАБУ, и именно следствие должно установить, были ли в этой схеме признаки преступления.

Что будет с «Моршинской»

На данный момент передача актива «Приоритас» заблокирована: суд в Днепре по иску другого участника конкурса запретил АРМА подписывать соответствующий договор.

Отдельно остается вопрос оценки стоимости арестованных корпоративных прав «Моршинской». По словам Радиной, необходимость такой оценки ранее уже поднималась, однако АРМА не выполнило соответствующее требование закона.

Таким образом, передача актива пока не состоялась, а вопросы к победителю конкурса касаются сразу нескольких аспектов — от документов и подтверждения опыта до потенциального конфликта интересов и предыдущего опыта управления государственным имуществом.

Этот случай выявил ряд проблем в работе АРМА с арестованными активами, поэтому Комитетом инициирован ряд мер по их устранению и налаживанию эффективного процесса пополнения бюджета доходами от управления такими активами.

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Об этом сообщается со ссылкой на заявление народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной.

Новый управляющий «Моршинской» анонсировал полный аудит активов компании.

23 сентября комиссия АРМА определила управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, в которую входят бренды «Моршинская» и «Миргородская». Победителем конкурса стало юридическое бюро «Приоритас».

Ранее АРМА отклонила победителя торгов на управление «Моршинской».

В АРМА поясняют, что передача арестованных активов в управление необходима для того, чтобы они не теряли свою стоимость и могли работать в интересах государства. В случае с «Моцартом» речь идет о сохранении работы действующего гостинично-ресторанного комплекса и получении дохода от его деятельности. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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