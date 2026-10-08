Стало известно, кто войдет в состав украинской делегации на переговорах в США

В состав украинской делегации, которая на этой неделе проведет переговоры в США, войдут председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

По словам собеседника, встречи начнутся в пятницу, 9 октября.

«Будут обсуждать, как можно активизировать дипломатию, подготовить трехстороннюю встречу на уровне команд — где-то во второй половине октября американцы могут договориться с россиянами. И в целом обсудить то, что может быть реализовано с точки зрения завершения войны», — сообщил источник.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация 9 и 10 октября проведет переговоры в Соединенных Штатах.

Об этом РБК-Украина сообщил осведомлённый источник.

США начали прямые переговоры с военными властями Мьянмы — Channel NewsAsia.

Президент Трамп заявил, что больше не хочет соглашения с Ираном — CNBC.

Делегации Украины и США проведут переговоры 9 и 10 октября — Reuters.

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