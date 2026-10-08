Видео: на Волыни егеря поймали браконьеров и спасли косулю

В Владимир-Волынском и Киверцовском надлесничествах на Волыни егерские службы провели две успешные операции по защите дикой природы. Во время патрулирования угодий специалисты обнаружили двух нелегальных охотников, а также спасли европейскую косулю, которая попала в колодец.

В первом случае нарушителями оказались жители села Галичаны Луцкого района, которые вели незаконную охоту с гладкоствольным оружием. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые изъяли ружья и составили на мужчин административные протоколы. В то же время вблизи поселка Колки егеря оперативно освободили из заброшенного колодца косулю, о которой сообщил местный житель, после чего невредимое животное вернули в дикую природу.

Об этом сообщает Полесский лесной офис.

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