Родители первоклассников ещё могут получить 5 тысяч гривен от государства

Родители детей, которые в этом году пошли в первый класс, ещё могут оформить выплату по программе «Школьный набор». Подать заявку можно до 1 ноября.

Государство выплачивает 5 тысяч гривен, которые можно потратить на канцелярские товары, книги, одежду и обувь для ребенка.

Оформить пособие можно онлайн через приложение «Дия» или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Подать заявку может один из родителей, усыновитель, опекун или другой законный представитель ребенка.

По состоянию на 8 октября уже подано более 196 тысяч заявок, почти 186 тысяч из них одобрены. Получить средства наличными или перевести их на другую карту невозможно.

Источник: Елена Кондратюк / Министерство социальной политики

Украинские семьи уже получают первые выплаты в рамках государственной программы «Пакет школьника». На первом этапе реализации инициативы государство выделило более 308 млн грн почти 61 тысяче семей.

Напомним, что к государственной программе «Национальный кэшбэк» присоединились Alliance Bank и KredoBank. Таким образом, общее количество банков-партнеров программы выросло до 22.

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