В Житомирской области мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы за вымышленный долг

В Житомирской области 53-летнего жителя Бердичевского района приговорили к шести годам лишения свободы за то, что он привлек двух криминальных авторитетов, чтобы заставить мужчину вернуть несуществующий долг. История началась с покупки продуктов и военной амуниции на 7 тысяч гривен, но впоследствии переросла в угрозы физической расправой. Суд также постановил конфисковать все имущество осужденного.

В Житомирской области суд приговорил 53-летнего жителя Бердичевского района к шести годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в том, что он обратился к криминальным авторитетам, чтобы те помогли ему вернуть деньги, которые он считал долгом.

Как возник спор из-за 7 тысяч гривен

События произошли в 2022 году. В начале июня мужчина договорился с местным жителем о закупке продуктов питания и военной амуниции. Для этого он перечислил на банковскую карту мужчины 7 тысяч гривен. Однако примерно через неделю отправитель денег потребовал вернуть средства. Другой мужчина отказался, объяснив, что потратил их на то, о чём они договаривались.

После этого спор не закончился. По данным прокуратуры, 53-летний мужчина решил привлечь к делу двух криминальных авторитетов, чтобы добиться возврата денег.

Потерпевшему угрожали физической расправой

В течение следующего месяца двое мужчин неоднократно угрожали потерпевшему физической расправой. Они требовали, чтобы он вернул деньги, которые считали долгом. В конце концов потерпевший согласился передать вымогателям оговоренную сумму. Однако передача денег происходила под контролем правоохранителей. После этого всех причастных задержали и сообщили им о подозрении.

53-летнему жителю Бердичевского района предъявили обвинение по части первой статьи 255-3 Уголовного кодекса Украины. Она касается обращения к применению преступного воздействия.

Какое наказание назначил суд

Бердичевский городской районный суд Житомирской области приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Кроме того, суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество. В то же время приговор еще может быть обжалован. Он вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, если никто не подаст апелляционную жалобу.

Уголовное производство в отношении двух других участников этой истории закрыли в связи с их смертью. Таким образом, спор вокруг 7 тысяч гривен завершился уголовным производством и приговором с реальным сроком лишения свободы. По версии обвинения, вместо законного урегулирования конфликта мужчина привлек людей, которые угрожали потерпевшему, требуя вернуть деньги. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

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