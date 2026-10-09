На Житомирщині чоловіка засудили до 6 років за вигаданий борг

На Житомирщині 53-річного жителя Бердичівського району засудили до шести років ув’язнення за те, що він залучив двох кримінальних авторитетів, аби змусити чоловіка повернути неіснуючий борг. Історія почалася із закупівлі продуктів і військової амуніції на 7 тисяч гривень, але згодом переросла в погрози фізичною розправою. Суд також постановив конфіскувати все майно засудженого.

У Житомирській області суд призначив шість років позбавлення волі 53-річному жителю Бердичівського району. Чоловіка визнали винним у тому, що він звернувся до кримінальних авторитетів, аби ті допомогли йому повернути гроші, які він вважав боргом.

Як виникла суперечка через 7 тисяч гривень

Події сталися у 2022 році. На початку червня чоловік домовився з місцевим жителем про закупівлю продуктів харчування та військової амуніції. Для цього він переказав на банківську картку чоловіка 7 тисяч гривень. Однак приблизно за тиждень відправник грошей зажадав повернути кошти. Інший чоловік відмовився, пояснивши, що витратив їх на те, про що вони домовлялися.

Після цього суперечка не завершилася. За даними прокуратури, 53-річний чоловік вирішив залучити до справи двох кримінальних авторитетів, щоб домогтися повернення грошей.

Потерпілому погрожували фізичною розправою

Упродовж наступного місяця двоє чоловіків неодноразово погрожували потерпілому фізичною розправою. Вони вимагали, щоб він повернув гроші, які вважали боргом. Зрештою потерпілий погодився передати вимагачам обумовлену суму. Однак передача грошей відбувалася під контролем правоохоронців. Після цього всіх причетних затримали та повідомили їм про підозру.

53-річного жителя Бердичівського району обвинувачували за частиною першою статті 255-3 Кримінального кодексу України. Вона стосується звернення за застосуванням злочинного впливу.

Яке покарання призначив суд

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області призначив чоловікові шість років позбавлення волі. Крім того, суд постановив конфіскувати все майно, яке йому належить. Водночас вирок ще може бути оскаржений. Він набере законної сили після завершення строку апеляційного оскарження, якщо ніхто не подасть апеляційну скаргу.

Кримінальне провадження щодо двох інших учасників цієї історії закрили через їхню смерть. Таким чином, суперечка навколо 7 тисяч гривень завершилася кримінальним провадженням і вироком із реальним строком ув’язнення. За версією обвинувачення, замість законного вирішення конфлікту чоловік залучив людей, які погрожували потерпілому, вимагаючи повернути гроші. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

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