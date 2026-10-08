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Новости Украина

Погода в Украине 8 октября: ожидается очень тёплый день без осадков

UA NEWS 08 Октября 2026 09:09
Погода в Украине 8 октября: ожидается очень тёплый день без осадков

Сегодня, 8 октября, в Украине ожидается очень теплая и комфортная погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов осадков не будет, а дневная температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла.

Синоптическая обстановка 8 октября будет способствовать установлению очень теплой погоды без осадков.

В течение дня прогнозируется переменная облачность. В южных областях, а также в Харьковской и Луганской областях утром местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно южным, со скоростью 5–10 м/с. В Карпатах местами ожидаются более сильные порывы — 15–20 м/с.

Температура воздуха днем по Украине составит 18-24°.

В Киеве и Киевской области 8 октября также будет тепло и без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ветер в столичном регионе — южный, 5–10 м/с.

Температура днем:

  • в Киевской области — 18–23°;
  • в Киеве — 21–23°.

Таким образом, 8 октября в Украине ожидается один из теплых суток с температурой до 24° и без осадков. В то же время утром в отдельных южных, восточных областях и Карпатах следует учитывать туман и сильные порывы ветра соответственно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет теплая и преимущественно сухая погода.

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