Пограничники предупредили об очередях на украинско-польской границе

В связи с традиционным увеличением пассажиропотока перед выходными на украинско-польской границе в пределах Львовской области зафиксировано скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины. Гражданам рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

В частности, на выезд из Украины в пункте пропуска «Угринов» зафиксировано 20 автомобилей, в «Краковце» — 30 автомобилей и 2 автобуса, в «Шегинях» — 35 автомобилей, а в «Нижанковичах» — 30 автомобилей. В то же время пункты пропуска «Рава-Русская», «Грушев» и «Смильница» остаются незагруженными на выезд. На въезд в Украину скопление зафиксировано только в пункте «Шегини», где стоят 2 автобуса, тогда как на остальных направлениях очередей нет.

Актуальную информацию можно отслеживать на страницах Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины и 7-го пограничного Карпатского отряда в Facebook.

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