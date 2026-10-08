С начала полномасштабной войны в Украину вернули уже более 2,6 тыс. детей

С начала полномасштабной войны было зафиксировано 20 651 случай депортации и/или принудительного перемещения детей. В то же время благодаря принятым мерам на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 2 665 детей.

«Вопрос депортации украинских детей всё чаще поднимается на международной арене. Такая политика РФ направлена на разрыв связей украинских детей с их семьями, языком, культурой и на стирание украинской идентичности. По состоянию на 07.10.2026 официальный государственный портал «Дети войны» содержит информацию о 2 363 детях, находящихся в розыске. В то же время местонахождение 59 676 детей уже установлено. Отдельно зафиксировано 20 651 случай депортации и/или принудительного перемещения детей. Таким образом, в результате проведенных мероприятий на сегодняшний день уже возвращено 2 665 детей», — отмечается в документе.

В Секретариате Уполномоченного подчеркивают: необходимо проводить разграничение между такими категориями детей, как пропавшие без вести, и детьми, в отношении которых установлен факт депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированной территории или территории РФ. Ведь, согласно сообщению, не каждый ребенок, возвращенный на территорию, подконтрольную правительству Украины, находился в статусе пропавшего без вести или в розыске правоохранительных органов Украины.

Также отмечается, что важную роль в установлении местонахождения ребенка и организации его безопасного возвращения играют партнеры. Отмечается, что 83 ребенка удалось вернуть при посредничестве Государства Катар, а 30 детей в наиболее сложных случаях — при поддержке первой леди США Мелании Трамп.

Об этом «Укринформу» сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на запрос.

Из ВОТ Херсонской области вернули ещё 11 украинских детей.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Из оккупированной Херсонской области вернули ещё шестерых детей.

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