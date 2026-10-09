В Закарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и трёх участников организованной преступной группы, которые незаконно вырубили 174 дерева на сумму почти 6 млн грн. Часть древесины росла на территории природно-заповедного фонда, а полученное сырье перерабатывали на дрова и продавали местным жителям и предпринимателям.

Для конспирации фигуранты использовали автомобили без государственных номерных знаков и устанавливали по своему маршруту фотоловушки. В августе участникам группировки было предъявлено подозрение, а одному из них — заочно. Теперь обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция.

Ранее суд признал виновным лесного мастера коммунального предприятия Теофипольского поселкового совета, который пытался незаконно присвоить дубовую древесину стоимостью почти 400 тысяч гривен.

Кабинет министров Украины принял решение, позволяющее на период военного положения и в течение 12 месяцев после его окончания не учитывать древесину, заготовленную во время санитарных рубок, в лимитах заготовки от рубок главного пользования.

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