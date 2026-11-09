Коррупционные скандалы в Украине и позиция президента США Дональда Трампа относительно давления на Украину с целью прекращения войны подпитывают активность ультраправых сил в Европе, которые и до этого не скрывали своих симпатий к Кремлю.

Одна из наиболее лояльных к России партий — «Альтернатива для Германии» (AfD) — начала новый раунд противостояния с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который последовательно выступает за поддержку Украины.

Параллельно AfD продвигает идею возобновления экономических отношений с Москвой, возвращения российского газа в Германию. Последняя инициатива партии — организация в 2027 году трехстороннего саммита Германии, США и России в Абу-Даби, причем без участия Украины.

UA.News рассказывает, способны ли ультраправые перекрыть помощь Украине в ближайшей перспективе, что означает заявленный AfD саммит в Абу-Даби и что об этом думают украинские эксперты-международники.

Парламентские инициативы AfD: от аудита до прекращения помощи



После успеха на выборах в Саксонии-Анхальт в сентябре 2026 года, где AfD получила почти 44% голосов, её представители усиливают давление на федеральное правительство, требуя свернуть помощь Украине.

Антиукраинской риторикой AfD продолжает мобилизовать свой электорат на фоне растущих цен на топливо и социальных проблем.



«Дизельное топливо — 2,25 евро, напитки — на 30 центов дороже, сигареты — вскоре — 12 евро, а Мерц хочет влить в Украину ещё больше денег налогоплательщиков, потому что этого всё равно недостаточно и никогда не будет достаточно. Только «Альтернатива для Германии» положит конец этой политике против собственного народа!» — раскритиковала лидер AfD Алиса Вайдель очередной пакет помощи Украине. При этом она обошла стороной тот факт, что подорожание топлива началось именно после войны в Иране.

Очередным наступлением на политику правительства Фридриха Мерца стал запрос парламентской фракции AfD во главе с Михаэлем Эспендиллером в сентябре 2026 года. Ультраправые депутаты требовали отчета об общей стоимости поддержки Украины. Документ касался финансирования, его получателей, направлений и механизмов контроля.

В ответ на запрос AfD федеральное правительство Германии оценило общие расходы на поддержку Украины и украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года по 30 июня 2026 года примерно в 100,9 млрд евро, из них: 43,3 млрд евро — на гражданскую помощь; 57,6 млрд евро — на военную. Эти средства Германия выделила или зарезервировала на будущие годы.

Отчетность проанализировал Кильский институт мировой экономики. Аналитики обратили внимание на то, что из объявленных Берлином примерно 100 млрд евро лишь 41,7 млрд можно считать фактической помощью Украине. 35,9 млрд евро были потрачены внутри Германии, преимущественно на поддержку украинских беженцев, а ещё 22 млрд евро — будущие обязательства по военной помощи.



Таким образом, объединив в одну сумму поставки оружия, будущие бюджетные обязательства и внутренние социальные выплаты беженцам, ультраправые получили возможность для политических манипуляций.

Запрос в сентябре 2026 года — не первая попытка AfD добиться пересмотра немецкой политики в отношении Украины.

27 января 2026 года парламентская фракция партии внесла в Бундестаг предложение под названием «Сформулировать реалистичные цели мира — проверить немецкую помощь Украине и бороться с коррупцией». Депутаты требовали создать при Министерстве иностранных дел Германии специальное подразделение численностью не менее 50 сотрудников. К его работе предлагалось привлечь Генеральную прокуратуру ФРГ. Они должны были отслеживать немецкие поставки оружия, военной техники и финансовой помощи Украине. AfD также предлагала ввести ежеквартальную отчетность перед Бундестагом и создать открытую онлайн-платформу, на которой граждане могли бы отслеживать использование средств.

Однако ключевая часть документа касалась не аудита. Партия требовала немедленно прекратить все виды поддержки Украины, в частности поставки вооружения. Исключение предлагалось сделать только для гуманитарной помощи. После обсуждения в Бундестаге документ был передан на дальнейшее рассмотрение профильным комитетам.

В другой парламентской инициативе в сентябре 2026 года AfD выступила против членства Украины в Евросоюзе и финансирования восстановления. Ультраправые требовали свернуть финансовую и военную помощь до того момента, когда Украина согласится на серьезные мирные переговоры с Россией.



Фокус на коррупции в Украине и пророссийском курсе



«Спусковым крючком» для кампании немецких ультраправых против финансирования Украины стало дело «Мидас». Расследование о масштабной коррупции в энергетическом и оборонном секторах Украины, детали которого НАБУ и САП обнародовали в ноябре 2025 года. Волна коррупционных скандалов с участием украинских высокопоставленных чиновников и людей из окружения президента Владимира Зеленского продолжилась и в 2026 году.

Шокирующим для немецкой аудитории также стал эпизод с разоблачением преступной группировки, в центре которой оказались высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, которые, по версии следствия, получали миллионные взятки за прикрытие незаконного бизнеса.

Несмотря на то, что эти дела не доказывают хищения немецкой помощи, для AfD они стали дополнительным аргументом в пользу прекращения финансирования Украины. В целом «Альтернатива для Германии» акцентирует внимание на том, что коррупция в Украине угрожает финансовой безопасности самой Германии.

В то же время сама AfD, которая системно выступает за восстановление партнерства с Москвой, неоднократно оказывалась в центре громких политических скандалов. В октябре 2025 года партию обвинили в шпионаже в пользу России. Министр внутренних дел земли Тюрингия Георг Майер заявил, что депутаты от AfD используют свое право на запросы в органы местной власти. Таким образом они собирают информацию о критической и цифровой инфраструктуре, водоснабжении и энергоснабжении Германии.

«Их запросы создают впечатление, что AfD работает над списком задач, поставленных Кремлем… «Альтернатива для Германии» особенно заинтересована в ИТ и оборудовании, используемом полицией, например, в сфере обнаружения и защиты от беспилотников», — сообщил министр.

Еще одно направление сближения позиций AfD с российскими интересами — энергетика. В сентябре 2026 года сопредседатель партии Алиса Вайдель во время дебатов в Бундестаге призвала канцлера Фридриха Мерца прекратить помощь Украине и возобновить закупки дешевого российского газа. В ходе тех же дебатов депутат AfD Юрген Кёгель говорил об «уважаемом президенте Владимире Путине», утверждая, что тот не представляет военной угрозы для НАТО.

В мае 2026 года AfD также инициировала создание парламентской следственной комиссии по делу о подрыве «Северного потока». Среди прочего, партия предложила проверить, нужно ли менять отношения Германии с Украиной в связи с обстоятельствами диверсии.



Политическая инициатива AfD: саммит Германии, США и России



Продолжением этой политической линии стала инициатива AfD провести весной 2027 года трехсторонний саммит с участием Германии, США и России. Местом проведения встречи предложен Абу-Даби. При этом Украину на встречу приглашать не будут.

О планах организовать саммит сообщил заместитель председателя парламентской фракции AfD Маркус Фронмайер. По его словам, партия выступает за немедленную отмену западных санкций против России и восстановление экономических связей, возобновление работы газопровода «Северный поток» и передачу его под управление совместной немецко-американской компании. Позиция AfD в отношении Украины: полное прекращение помощи как рычага давления для принуждения Киева к переговорам и территориальным уступкам Москве.

«Мы не можем вкладывать миллиарды и миллиарды в войну, которая для нас чужая и которую мы не понимаем, не отчитываясь за это», — заявил Фронмайер.

Глава парламентской фракции AfD подтвердил, что к подготовке этой инициативы причастен Кирилл Дмитриев — специальный представитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Сам Дмитриев также подтвердил запланированные контакты с представителями AfD и проведение совместного форума во втором квартале 2027 года. По словам Фронмайера, именно Дмитриев координирует подготовку саммита с американской стороной.

Отметим, что официальный Берлин полностью дистанцируется от предложений ультраправых. Правительство Фридриха Мерца продолжает поддерживать Украину. В частности, 3 ноября канцлер Германии по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о следующем пакете помощи.

«В это сложное время Украина может рассчитывать на Германию. Мы и впредь будем оказывать ей поддержку в полном объеме. Накануне зимы особенно важны два направления: противовоздушная оборона и энергетика», — отметил Мерц.

Евгений Магда: Говорить о каких-то серьёзных угрозах не стоит



Критика Украины — это часть общей антиевропейской риторики «Альтернативы для Германии». Это часть её стремления восстановить хорошие отношения с Россией. В AfD этого особо не скрывают и будут в этом смысле активно действовать, констатирует Евгений Магда, директор Института мировой политики.

«Другой вопрос, что на сегодняшний день Саксония-Анхальт, где AfD набрала больше всего голосов, — это наименее населенная федеральная земля Германии. То есть она даже с премьером от «Альтернативы для Германии» не может существенно повлиять на ситуацию. Поэтому искать какие-то слишком резкие варианты развития событий, как мне кажется, не стоит.

Во-вторых, хочу напомнить, что на сегодняшний день Германия — один из лидеров по оказанию помощи Украине, то есть она предоставила около 30 млрд евро помощи. Это масштабный вклад в обороноспособность Украины, в её экономическую устойчивость.

Парламентские выборы состоялись полтора года назад, и канцлер Мерц вступил в должность только весной 2025 года. То есть у него ещё есть 2,5 года в запасе. Я не вижу серьезных угроз распада правящей коалиции. Потому что политические силы Германии имеют своеобразный «файерволл» в отношении сотрудничества с «Альтернативой для Германии», во всяком случае, на федеральном уровне. Поэтому говорить о каких-то серьезных угрозах не стоит.

На мой взгляд, ситуация будет для Украины достаточно благоприятной. Но мы должны понимать: чтобы избежать критики со стороны противников, нужно быть более последовательными в своих действиях, не создавать лишних поводов для критики коррупционными проявлениями и другими вещами, которые быстро распространяются как российской пропагандой, так и путинферштеерами (пропутинскими политиками — ред.)», — подчеркивает Евгений Магда.



Иван Ус: Это напоминает формат, который хочет Россия с США и Китаем



Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркивает, что усталость от темы Украины, среди прочего, заключается в том, что отдельным политическим силам кажется: все действующие политики, которые работали в интересах Украины, поступали неправильно.

«Позиция всех ультраправых сил, будь то АФД в Германии Алисы Вайдель или Народный фронт Мари Ле Пен во Франции, — играть на противоположном. Они говорят: если действующая власть помогает Украине, соответственно, мы будем против этой помощи. Если действующая власть считает Россию преступным государством, то мы скажем, что россияне — наши лучшие друзья.

Это игра на настроениях населения с целью завоевания популярности. По сути, то же самое делал Дональд Трамп, когда говорил, что не нужно помогать Украине, потому что это делали Байден и плохие демократы. К чему это привело?

Мир увидел: в ответ на политику Трампа и его команды произошло «голубое цунами», которое привело к поражению республиканцев. Поэтому эти идеи о прекращении помощи Украине — это попытка набрать очки за действия, противоположные действующей власти», — отмечает Иван Ус.

Что касается предложения о встрече втроем без Украины, то, по мнению эксперта, это попытка ультраправых стать игроком на международной арене. Германии кажется, что она выпала из процесса формирования мировой политики. Поэтому они хотят встречи с Россией и США, но без Украины.

«Это напоминает формат, который хочет Россия с США и Китаем, чтобы решить судьбу мира. Такие идеи точно не найдут положительного отклика в странах Европы. Я общался со многими политиками именно европейских стран, и мне говорили, что мы не хотим повторения Ялты. То есть Ялты 1945 года, когда весь мир разделили три лидера: Черчилль, Рузвельт, Сталин.

В частности, я общался с советником по вопросам национальной безопасности президента Румынии. Он сказал: «Мы тогда оказались в сфере влияния Советского Союза. Нам это не нужно, и поэтому мы не хотим, чтобы сейчас эти трое — Трамп, Путин и Си — собрались и решили, например, где будет Румыния или граничащая с ней Украина. То есть подобные идеи вызовут определенный негатив в европейских странах.

«Альтернатива для Германии», которая хочет этой встречи именно в противовес позиции действующей власти, может как быстро обрести, так и быстро утратить свою популярность. Ведь любой популист популярен ровно до того момента, когда начинает что-то делать. Когда он начинает действовать, а как правило, он действует непрофессионально, то его рейтинг стремительно падает, как это было с Дональдом Трампом».

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