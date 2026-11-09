乌克兰的腐败丑闻，以及美国总统唐纳德·特朗普为迫使乌克兰停战而施压的立场，正助长欧洲极右翼势力的活跃度——这些势力此前就从未掩饰过对克里姆林宫的同情。

其中对俄罗斯最为忠诚的政党之一“德国选择党”（AfD）已与德国联邦总理弗里德里希·默茨展开新一轮对峙，后者一直坚定支持乌克兰。

与此同时，AfD正积极推动恢复与莫斯科的经济关系，并让俄罗斯天然气重返德国市场。该党最近的倡议是计划于2027年在阿布扎比举办德国、美国和俄罗斯的三方峰会，且不邀请乌克兰参加。

UA.News将探讨：极右翼势力能否在近期阻断对乌克兰的援助？AfD宣布的阿布扎比峰会意味着什么？乌克兰国际关系专家对此有何看法？

德国选择党（AfD）的议会倡议：从审计到停止援助



继2026年9月在萨克森-安哈尔特州选举中取得成功（AfD获得近44%的选票）后，该党代表正加大对联邦政府的施压力度，要求停止对乌克兰的援助。

在燃油价格上涨和社会问题日益突出的背景下，德国选择党继续通过反乌克兰言论来动员其选民。

“

柴油2.25欧元，饮料涨了30分，香烟很快就要涨到12欧元， 而梅尔茨却想向乌克兰注入更多纳税人的钱，因为这依然不够，而且永远都不够。 只有‘德国选择党’才能终结这种损害本国人民利益的政策！”——德国选择党领导人阿莉丝·魏德尔对又一轮对乌克兰的援助方案提出了批评。 与此同时，她却忽略了一个事实：燃油价格上涨恰恰始于伊朗战争之后。

2026年9月，由迈克尔·埃斯彭迪勒领导的德国选择党（AfD）议会党团提出质询，再次对弗里德里希·梅尔茨政府的政策发起攻势。 极右翼议员们要求就支持乌克兰的总成本提交报告。该文件涉及资金来源、受助方、资金流向及监管机制。

针对德国选择党（AfD）的质询，德国联邦政府估算，自2022年2月24日俄罗斯全面入侵以来至2026年6月30日，支持乌克兰及乌克兰难民的总支出约为1009亿欧元， 其中：433亿欧元用于民用援助；576亿欧元用于军事援助。这些资金已由德国提供或预留用于未来几年。

基尔世界经济研究所对相关报告进行了分析。分析师指出，在柏林宣布的约1000亿欧元中，只有417亿欧元可被视为对乌克兰的实际援助。 其中359亿欧元用于德国国内支出，主要用于支持乌克兰难民；另有220亿欧元属于未来军事援助的承诺。



因此，将武器供应、未来的预算承诺以及国内针对难民的社会福利支出合并为一个总额后，极右翼势力便获得了进行政治操纵的机会。

2026年9月的这项质询并非德国选择党（AfD）首次试图推动重新审视德国对乌克兰的政策。

2026年1月27日，该党议会党团向联邦议院提交了一份题为《制定切合实际的和平目标——审查德国对乌克兰的援助并打击腐败》的提案。 议员们要求在德国外交部下设一个至少由50名工作人员组成的特别部门。提案建议让德国联邦总检察长办公室参与该部门的工作。 该部门负责追踪德国向乌克兰提供的武器、军事装备及财政援助。德国选择党还提议向联邦议院提交季度报告，并建立一个公开的在线平台，供公民追踪资金的使用情况。

然而，该文件的关键部分并非涉及审计。该党要求立即停止对乌克兰的一切形式的支持，特别是武器供应。仅建议将人道主义援助作为例外。 经联邦议院讨论后，该文件被转交至相关专门委员会进一步审议。

在2026年9月的另一项议会倡议中，德国选择党（AfD）反对乌克兰加入欧盟以及为其重建提供资金。极右翼政党要求在乌克兰同意与俄罗斯进行严肃的和平谈判之前，停止提供财政和军事援助。



聚焦乌克兰腐败问题及亲俄路线



德国极右翼势力针对乌克兰援助展开攻势的“导火索”是“米达斯”案。 这是一项针对乌克兰能源和国防部门大规模腐败的调查，其细节由乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）于2025年11月公布。 涉及乌克兰高级官员及总统沃洛迪米尔·泽连斯基身边人士的腐败丑闻浪潮在2026年仍在持续。

同样令德国公众震惊的，还有一起揭露犯罪团伙的案件， 该团伙的核心成员包括乌克兰安全局、国家警察局及总检察长办公室的高级官员，据调查称，这些人因包庇非法生意而收受了数百万的贿赂。

尽管这些案件并未证明德国援助资金被挪用，但对德国选择党（AfD）而言，它们却成为了支持停止对乌克兰资助的又一论据。 总体而言，“德国选择党”着重强调，乌克兰的腐败现象威胁着德国自身的金融安全。

与此同时，该党本身——一直系统性地主张恢复与莫斯科的伙伴关系——却多次卷入轰动一时的政治丑闻。2025年10月，该党被指控为俄罗斯从事间谍活动。 图林根州内政部长乔治·迈尔表示，德国选择党的议员们正在利用其向地方政府提出质询的权利。通过这种方式，他们收集了有关德国关键基础设施、数字基础设施、供水和能源供应的信息。

“从他们的质询来看，给人一种印象，即德国选择党正在执行克里姆林宫下达的任务清单…… ‘德国选择党’尤其关注信息技术以及警方使用的设备，例如在无人机探测和防御领域，”该部长表示。

德国选择党立场与俄罗斯利益趋同的另一个领域是能源。 2026年9月，该党联合主席阿丽丝·魏德尔在联邦议院辩论中呼吁总理弗里德里希·梅尔茨停止对乌克兰的援助，并恢复采购廉价的俄罗斯天然气。 在同一场辩论中，德国选择党议员于尔根·科格尔谈到了“受人尊敬的弗拉基米尔·普京总统”，并声称他不会对北约构成战争威胁。

2026年5月，德国选择党还发起成立了一个关于“北溪”管道被破坏事件的议会调查委员会。该党除其他事项外，还提议审查是否应因此次破坏事件而调整德国与乌克兰的关系。

德国选择党的

政治倡议：德美俄

峰会

作为这一政治路线的延续，德国选择党提出倡议，计划于2027年春季举行由德国、美国和俄罗斯参加的三方峰会。会议地点拟定为阿布扎比。同时，乌克兰将不会受邀参加此次会议。

AfD议会党团副主席马库斯·弗龙迈尔公布了举办此次峰会的计划。 据他称，该党主张立即取消西方对俄罗斯的制裁并恢复经济联系，重启“北溪”天然气管道，并将其移交由德美合资公司管理。 德国选择党（AfD）对乌克兰的立场是：完全停止援助，以此作为施压手段，迫使基辅与莫斯科进行谈判并作出领土让步。

“我们不能在这样一场与我们无关、我们也不理解的战争中投入数十亿甚至数百亿资金，却对此不作任何说明，”弗龙迈尔表示。

德国选择党议会党团主席证实，弗拉基米尔·普京负责与外国开展投资和经济合作的特别代表基里尔·德米特里耶夫参与了该倡议的筹备工作。 德米特里耶夫本人也证实了计划与德国选择党代表进行接触，并将于2027年第二季度举办联合论坛。据弗龙迈尔称，正是德米特里耶夫负责协调与美方就峰会筹备工作进行沟通。

需要指出的是，柏林官方完全与极右翼的提议划清界限。弗里德里希·默茨领导的政府继续支持乌克兰。 特别是，11月3日，德国总理在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤后，宣布了下一轮援助方案。

“在这个艰难的时刻，乌克兰可以依靠德国。我们将继续全力支持乌克兰。在冬季来临之际，有两个领域尤为重要：防空和能源，”默茨表示。

叶夫根·马格达：没必要

谈论什么严重威胁

对乌克兰的批评是“德国选择党”整体反欧言论的一部分。这是该党力图与俄罗斯恢复良好关系的一部分。 世界政策研究所所长叶夫根·马格达指出，德国选择党对此并不掩饰，并将在此方面采取积极行动。

“另一个问题是，目前‘德国选择党’得票率最高的萨克森-安哈尔特州，恰恰是德国人口最少的联邦州。 也就是说，即使该州由‘德国选择党’的州长执政，也无法对局势产生实质性影响。因此，在我看来，没有必要去揣测事态会朝着过于激烈的方向发展。

其次，我想提醒大家，目前德国是援助乌克兰的主要国家之一，已提供了约300亿欧元的援助。这对乌克兰的国防能力及其经济稳定性作出了重大贡献。

议会选举已于一年半前举行，而默茨总理直到2025年春季才正式就职。也就是说，他还有2.5年的任期。 我认为执政联盟解体并不存在严重威胁。因为德国各政治势力在与“德国选择党”的合作问题上存在某种“防火墙”，至少在联邦层面是如此。 因此，没有必要谈论什么严重的威胁。

在我看来，这一局面对乌克兰而言将相当有利。但我们必须明白，为了避免遭到反对派的批评，必须在行动上更加一贯， 不要因腐败现象及其他问题而给批评者提供不必要的借口——这些负面信息既会被俄罗斯宣传机器迅速传播，也会被‘普京拥趸’（亲普京政客——编者注）大肆炒作，”叶夫根·马格达强调道。



伊万·乌斯：这让人联想到俄罗斯希望与美国和中国

建立的模式

国家战略研究所外交政策研究中心首席顾问伊万·乌斯强调，人们对乌克兰议题感到厌倦的原因之一在于，某些政治势力似乎认为： 所有曾致力于援助乌克兰的现任政客，其做法都是错误的。

“所有极右翼势力的立场——无论是德国阿丽莎·魏德尔领导的德国选择党（AfD），还是法国玛丽·勒庞领导的人民阵线——都是反其道而行之。他们声称：如果现政府援助乌克兰，那么我们自然会反对这种援助。 如果现任政府将俄罗斯视为犯罪国家，那我们就宣称俄罗斯人是我们的最好朋友。

这是利用民众情绪来博取支持的做法。从大局来看，唐纳德·特朗普此前所做的正是如此——他曾声称不该援助乌克兰，因为这是拜登和那些‘坏’的民主党人所为。这最终导致了什么结果？

全世界都看到了：作为对特朗普及其团队政策的回应，一场“蓝色海啸”席卷而来，导致共和党惨败。 因此，这些关于停止对乌克兰援助的想法，不过是试图通过采取与现政府相反的行动来博取政治资本，”伊万·乌斯指出。

至于不包括乌克兰的三方会晤提议，这位专家认为，这是极右翼势力试图在国际舞台上扮演重要角色的尝试。德国似乎觉得自己被排除在世界政治决策进程之外。因此，他们希望与俄罗斯和美国举行会晤，但不包括乌克兰。

“这让人联想到俄罗斯希望与美国和中国采用的模式，以决定世界的命运。此类想法在欧洲各国肯定不会得到积极回应。 我曾与许多欧洲国家的政界人士交流，他们告诉我，我们不希望重演雅尔塔会议。即1945年的雅尔塔会议，当时全世界被三位领导人——丘吉尔、罗斯福和斯大林——瓜分了。

特别是，我曾与罗马尼亚总统的国家安全顾问进行过交流。他说：“当时我们被划入了苏联的影响范围。 我们不需要这样，因此我们不希望现在这三人——特朗普、普京和习近平——聚在一起，决定例如罗马尼亚或与罗马尼亚接壤的乌克兰该归属何处。也就是说，此类想法在欧洲国家会遇到一定的抵触。

‘德国选择党’之所以希望举行这次会晤，正是为了与现政府的立场形成对立，但该党可能迅速获得支持，也可能迅速失去人气。毕竟，任何民粹主义者的受欢迎程度，都仅持续到他开始采取行动的那一刻为止。 一旦开始行动——而通常他们的行事方式并不专业——其支持率就会急剧下滑，就像唐纳德·特朗普的情况一样。”

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