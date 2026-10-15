В России задержали шведского военнослужащего, воевавшего на стороне Украины

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Швеции в Псковской области. По утверждению российских силовиков, иностранец незаконно пересек государственную границу. В ФСБ утверждают, что он якобы пытался попасть в Россию под видом поступления на службу в ее вооруженные силы, чтобы совершать диверсии и теракты на военных объектах.

По данным российской спецслужбы, в период с февраля по июнь 2026 года мужчина проходил военную службу по контракту в составе организации, признанной в России террористической. Он якобы занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов в 24-м отдельном штурмовом батальоне.

Из обнародованного ФСБ видео допроса стало известно, что задержанного зовут Фредди Михаэль Сталькранц Линдгольм, ему 35 лет. На английском языке он рассказал, что подписал контракт с украинским полком «Айдар», который запрещен в России. По его словам, после этого он обучался управлению FPV-дронами для разведки и наведения, а также обучал других военных.

Сталькранц заявил, что его отправили в Россию, поскольку там якобы хотели заставить его совершать диверсии и теракты. В то же время накануне выбора меры пресечения Псковский городской суд сообщал, что мужчина пересек российскую границу из Беларуси пешком, вне официальных пунктов пропуска, по личным бытовым мотивам.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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