Дайджест подій на тиждень в Національній філармонії України

Колонна зала

3 листопада БУДИНОК ГАРМОНІЇ

«Будинок Гармонії» – це інтелектуальна музично-поетична вистава, яка досліджує тонкі межі людського розуму, природу творчості та силу родинної пам'яті. В основі сюжету – історія геніального архітектора Марка, який переживає глибоку творчу та особистісну кризу. Він отримує замовлення всього свого життя – спроектувати таємничий «Будинок Гармонії». Головна умова анонімного замовника: архітектор має провести три місяці у повній ізоляції в старому заміському маєтку разом із трьома найважливішими жінками свого життя – матір’ю Любов’ю, дружиною Надією та донькою Вірою. Замкнений простір кабінету швидко перетворюється на поле психологічної битви між минулим, теперішнім та майбутнім, де на кону стоїть не лише контракт, а й розсудливість героя.

Ця вистава – не просто історія однієї родини. Це архітектура людської душі, розказана мовою світла, звуку, музики, поезії та витонченої акторської пластики. В її центрі – пошук відповіді на питання, як вчасно «зібрати своє каміння», відпустити біль і знайти в собі сили жити далі…

Музичною основою постановки стали твори українських композиторів М. Скорика, М. Шуха, М. Шведа, В. Косенка та французько-американського арфіста і композитора К. Сальседо, які звучатимуть у виконанні фортепіано, скрипки, арфи, ударних та перкусії.

4 листопада НІМЕЦЬКА ОРГАННА МУЗИКА

У Німеччині орган рано перестав бути лише церковним інструментом. У ганзейських містах його будували як предмет міської гордості, а посада органіста при головній церкві була однією з найпочесніших для музиканта. Інструменти Арпа Шнітґера й Ґоттфріда Зільбермана досі звучать у храмах Північної та Центральної Німеччини. У Любеку Букстегуде влаштовував вечірні концерти, щоб послухати їх, молодий Бах пройшов пішки кілька сотень кілометрів. Саме ця культура, де органіст водночас виконавець, імпровізатор і композитор, дала світові більшу частину органного репертуару, який звучить і сьогодні.

Майже двісті років німецької органної музики за один вечір: від вільних токат XVII століття й фуг Баха до віденських варіацій та Вагнера в транскрипції Ліста. Органісти Національного будинку музики Ганна Бубнова і Максим Сидоренко проведуть вас музичною історією про те, як одна традиція жила, змінювалась і знаходила нові голоси.

5 листопада ПРОСТА СИМФОНІЯ. Програма вечору відкриває перед нам три двері в абсолютно різні музичні світи: за першими чути бешкетний сміх, за другими — затамований подих, за третіми — моторошне підземне шарудіння.

Дев’ятнадцятирічний Бенджамін Бріттен знайшов у батьківському домі свої шкільні зошити й склав із них «Просту симфонію». Твір сповнений юнацької енергії. Смички відставлено в сторону. Струнні користають з пружного піцикато з чистим, майже дитячим захватом.

Валентин Сильвестров у «Чотирьох постлюдіях» зупиняє суєту й примушує слухати саму тишу. Його фортепіано й струнні грають настільки прозоро, що звук буквально розчиняється в повітрі, а слухачі завмирають починаючи чути власний пульс.

Одразу після цього Олександр Родін у п’єсі «After reading Lovecraft’s» розриває спокій меланхолійного стану. Спираючись на моторошну міфологію Говарда Лавкрафта, він змушує інструменти вищати, шепотіти й видавати низький гул, ніби сам древній Ктулху тягне за нами свої щупальці.

Київський камерний оркестр під орудою Сергія Голубничого та піаністка Анна Поліщук запрошують мандрувати разом з ними крізь цей гостросюжетний маршрут.

6 листопада REFLETS. Нічого нудного й передбачуваного: диригент Мар’ян Пукаляк належить до тих молодих маestro, що обирають програми з характером. Чудово знаючи оркестр зсередини, він сміливо експериментує зі барвами й тримає слухача в напрузі від першої до останньої ноти.

У програмі Reflets на Вас чекає справжній вибух емоцій. Слідом за палким романтизмом Берліоза прозвучить соковитий саксофон Романа Мимрика у творі Вінсента Давіда — рідкісна можливість відчути цей інструмент у центрі симфонічного шторму.

Фінальним акордом вечора стане «Героїчна» симфонія Євгена Станковича, що зазвучить в руках нового покоління із вражаючою силою.

Почути свіжі ідеї та сміливі трактування зможемо вже зовсім скоро. Зустрінемося в Колонній залі! Чекаємо на Вас!

7 листопада OPERA PASSIONE. Кохання, таємниці, спокуси й щирі зізнання — опера захоплює нас, бо говорить про найглибші людські почуття. Програма Opera passione зібрала найкрасивіші вокальні номери, де за кожною арією та дуетом стоїть своя захоплива сюжетна лінія.

У першому відділі пануватиме барвиста італійська музика Джузеппе Верді та Джакомо Пуччіні. Поруч звучатимуть ніжна арія Лауретти, драматичні сцени з «Травіати» й «Симона Бокканеґри». Далі вечір підхопить вишукана французька естетика: чуттєві фрагменти з «Самсона і Даліли» Каміля Сен-Санса, світлі вальси Шарля Гуно, грайлива магія Жака Оффенбаха.

Національний симфонічний оркестр України під орудою Алли Кульбаби разом із виразним ансамблем солістів даруватимуть щирі емоції оперних партитур наживо.

Обирайте свій квиток і пориньте у світ великих оперних почуттів!

8 листопада ІСТОРІЯ КЛАСИЧНОЇ ГІТАРИ. ПОРТРЕТИ КОМПОЗИТОРІВ. Століттями гітара залишалася десь між побутовою музикою та салонною розвагою, поки Франсіско Тарреґа не перетворив її на повноцінний академічний інструмент. Всі знайомі нам гітарні прийоми, витончена техніка тремоло й особлива якість звуку з’явилися саме завдяки його пошукам. У тих-таки «Спогадах про Альгамбру» виникає дивовижне відчуття, ніби одна гітара веде безперервний спів і сама ж собі акомпанує.

У двадцятому столітті виміряний, інтимний звук підхопив Едуардо Сайнс де ла Маса. Його сюїта «Платеро і Я» за мотивами прози Хуана Рамона Хіменеса — це чистий імпресіонізм, де інструмент передає тонкі відтінки настрою, світла й андалузького повітря.

Гітарист Андрій Остапенко разом із режисером Олександром Співаковським збирають важливі деталі історії інструменту в єдине музичне полотно.

Завітайте відчути, як по-справжньому тонко й глибоко може звучати класична гітара!

Музичний салон

4 листопада SAX Day! День саксофона. У цей день саксофон – беззаперечний король сцени! Усі музичні дороги ведуть до нього, а в центрі уваги – його неповторний голос, здатний бути ніжним і ліричним, грайливим і пристрасним, вишуканим і зухвалим.

Програма «SAX Day! День саксофона» об’єднає різні музичні світи: ансамблеву класику Жана-Батиста Сенжеле, іспанські мелодії Ісаака Альбеніса, запальний регтайм Скотта Джопліна, легендарний джазовий хіт Take Five Пола Дезмонда та композицію «Згадуючи Beatles».

Концерт присвячено дню народження Адольфа Сакса – винахідника інструмента, який підкорив концертні зали й став справжньою зіркою джазової сцени. Тож сьогодні правила встановлює саксофон, а на слухачів чекає музичне свято з яскравими ритмами, несподіваними поєднаннями та безліччю нагод закохатися в його звучання!

5 - 6 та 8 листопада Майстер-класи Академії Immersio Vienna: Ukraine

5–6 та 8 листопада в Національній філармонії України відбудеться перший семінар другої едиції Immersio Vienna Academy: Ukraine – освітньої програми з камерного музикування, що об’єднує молодих виконавців і досвідчених музикантів ансамблю Immersio Vienna.

Упродовж концертного сезону 2026/2027 відібрані учасники працюватимуть над творами Вольфганга Амадея Моцарта, Людвіга ван Бетховена та Франца Шуберта, а також українських композиторів Євгена Станковича, Стефанії Туркевич і Валентина Сильвестрова. У центрі уваги – віденські традиції камерного музикування та їхній вплив на українську музику ХХ–ХХІ століть.

Програма передбачає ансамблеві заняття, індивідуальні уроки, лекції та дискусії у межах чотирьох інтенсивних семінарів. Ментори Академії – випускники Віденського Університету Музики та Мистецтв та Зальцбурзького Моцартеуму скрипалька Віра Жук, піаністка Маріам Вардзелашвілі та віолончеліст Офер Канетті – допоможуть молодим музикантам вдосконалити мистецтво камерного музикування, глибше осмислити репертуар та знайти власний підхід до виконання. У перспективі учасники матимуть можливість представити результати своєї роботи на концертних сценах України та за кордоном.

Immersio Vienna Academy: Ukraine реалізується у партнерстві з Національною філармонією України за підтримки Австрійського бюро кооперації OeAD у Львові та Ukraine Office Austria Міністерства закордонних справ Австрії.

Всі бажаючі можуть прийти та подивитись на ці майстер-класи.

8 листопада Музика для Короля. У XVIII столітті музика була не лише окрасою королівського двору, а й частиною повсякденного життя його господаря. Прусський король Фрідріх Великий увійшов в історію як видатний державний діяч, але для сучасників він був також блискучим флейтистом, який присвячував музиці кілька годин щодня. Саме для нього писали твори найкращі композитори епохи, а його вечірні музичні зібрання в палаці Сан-Сусі стали легендою.

Концерт відкриє перед слухачами цей особливий світ, у якому звучала музика Йоганна Себастіана Баха, Георга Фрідріха Генделя, Антоніо Вівальді та Джованні Бенедетто Платті. У програмі – сонати для флейти і клавіра, що розкривають усю красу та виразність барокової музики: від шляхетної стриманості й глибокої лірики до блискучої віртуозності та невимушеної елегантності.

Виконавцями вечора стануть Юрій Шутко (флейта) та Анастасія Скрябіна (фортепіано). Особливе місце в концерті належить Юрію Шутку – знаному флейтисту, кандидату мистецтвознавства та блискучому оповідачеві. Його гру вирізняють співучість звуку, тонке відчуття стилю та рідкісна здатність наповнювати кожну фразу живим емоційним змістом. У його виконанні музика бароко постає не музейним експонатом, а живим мистецтвом, що хвилює і сьогодні.

Концерт поєднає музику та захопливу музикознавчу розповідь про Фрідріха Великого, його любов до флейти, дружбу з композиторами та музичне життя двору Сан-Сусі. Це нагода не лише почути шедеври барокової музики, а й відкрити для себе дивовижну історію короля, який увійшов до європейської історії не лише зі зброєю в руках.

Музичне Фоє

1 листопада УКРАЇНСЬКИЙ КВАРТЕТ. Українська музика 1920–1930-х років – це час сміливих творчих пошуків, коли композитори шукали нову музичну мову, не лякаючись експериментів і залишаючись частиною великого європейського мистецького процесу. Багато з цих імен були надовго викреслені з культурної пам'яті, а їхні твори майже не звучали на концертних сценах.

У програмі прозвучать камерні твори Бориса Яновського, Павла Сениці та Антона Рудницького – композиторів, чиї долі та творчість по-різному віддзеркалюють драматичну історію української культури ХХ століття. Від «Квартетного фрагмента» Яновського до Третього струнного квартету Сениці та Струнного квартету, Op. 8 Рудницького – це музика, у якій відчуваються інтелектуальна свобода, тонка емоційність і прагнення говорити сучасною мовою свого часу.

7 листопада Квиток в Париж. Чи бувало, що ви запізнювались на потяг? А чи траплялося, що в найнеобхідніший момент не могли знайти квиток? Мабуть, багато хто чув про подібні випадки. Що ж робити, коли таке раптом сталося саме з вами, тим паче на цікавому маршруті «Париж – Київ»? Звісно ж, не сумувати, а поринути в захоплюючу подорож!

Відчуйте атмосферу вокзального життя та паризьких мотивів і помандруйте загадковими локаціями разом із музикантами-гастролерами з Brass Ukraine, дуетом Duo Argentum, Денисом Кашубою, Іриною Ушаньовою-Рудько та Олександром Рудьком!

8 листопада Бетховен. Штраус . Що відбувається, коли віолончель і фортепіано зустрічаються на рівних? Народжується музика, у якій є запал і лірична сповідь, стрімкі пориви й мелодії, що надовго залишаються в пам’яті.

У Сонаті № 3 Бетховена шляхетні теми змінюються енергійним скерцо, а фінал спалахує життєрадісним рухом. Соната Ріхарда Штрауса, написана шістнадцятирічним композитором, вражає романтичним розмахом, проникливою лірикою та віртуозним блиском. Тут віолончель і фортепіано не просто ведуть мелодію – вони підхоплюють і розвивають думки одне одного, змагаються в темпераменті й разом творять справжню драматургію почуттів.

Що ж переважить – стримана шляхетність Бетховена чи юнацький темперамент Штрауса? У виконанні Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано) обидві сонати матимуть нагоду здивувати і, можливо, відкритися зовсім по-новому, адже музика – як театр: триває лише тут і зараз.

Але продовжує звучати в душі, коли вистава добігає кінця.

Також нагадуємо вам про алгоритм дій під час сигналу «Повітряна тривога» в Національній філармонії України

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