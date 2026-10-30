«Фауст» в театрі «Колесо»

11 та 15 листопада о 18:00 в Київському академічному театрі «Колесо» відбудеться прем’єрна моновистава «Фауст» за твором Гете у виконанні видатного актора Петра Миронова.

Ідея постановки виникла влітку цього року, коли актор замислився, яку роль він хотів би зіграти в свої 70 років. Чотири місяці Петро Миронов перекладав «Фауста», урізав вдесятеро оригінальний текст Гете. Народилась моновистава – щира розмова, діалог з глядачем про складне простою мовою.

«Сподіваюсь, що глядачі отримають не тільки задоволення від перегляду вистави. Ми проговоримо багато-багато тем, про які вони мовчать», - ділиться актор.

«Головна думка цієї постановки:

«Я не здаватися людей навчити хочу.

Вони самі не знають, що їм треба».

Всі люди носять всередині себе й Фауста, і Мефістофеля. В цій чи іншій ролі впізнають себе».

Актор Петро Миронов задіяний в багатьох репертуарних виставах Київського академічного театру «Колесо». Також на сцені «Колеса» він представляє свої моновистави: «Врубель», “Маестро Азнавур. Une vie d`amour” за п’єсою Тамари Альохіної, «Троє у човні, не рахуючи собаки» за твором Джером К. Джерома, «Чорний птах з білою відзнакою» (про Василя Стуса).

Приходьте подивитись, як один актор вміє майстерно утримувати глядацьку залу упродовж півтори години.

Квитки вартістю 270 грн. є в наявності в касі театру «Колесо» за адресою Андріївський узвіз, 8 та на сайті за посиланням.

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