Агентство з кібербезпеки закликало оновити PHP, Node.js і Go — Taipei Times

Адміністрація з кібербезпеки закликала державні установи та бізнес негайно встановити оновлення для PHP, Node.js і Go. Розробники повідомили про вразливості, які можуть дозволити зловмисникам віддалено виконувати код або перехоплювати цифрові сертифікати, повідомляє Taipei Times.

Уразливості у PHP

PHP, Node.js і Go є програмним забезпеченням із відкритим кодом. PHP використовують як серверну мову сценаріїв, Node.js є середовищем виконання JavaScript, а Go — мовою програмування. Екстрені оновлення для PHP і Node.js випустили в середу, а нові версії Go — у понеділок.

Команда безпеки PHP виявила дві вразливості, оцінені у 9,2 бала з 10 за системою CVSS v4.0. За даними адміністрації, вони можуть дозволити віддалене виконання довільного коду без автентифікації. PHP широко застосовують для вебсайтів, систем керування контентом та адміністративних інтерфейсів; від нього також залежать WordPress, Drupal, Joomla і Magento.

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Організаціям порадили перевірити всі системи на PHP і пов’язані пакети, уточнити їхні версії та встановити виправлення відповідно до рекомендацій розробників. Після оновлення слід переглянути системні журнали й незвичні спроби доступу, а за виявлення підозрілої активності — перевірити безпеку відповідних облікових даних.

Виправлення для Node.js і Go

Node.js випустив три оновлені версії після усунення 10 вразливостей, чотири з яких класифікували як високоризикові. Основна проблема стосується декодера Brotli: запис за межами виділеної пам’яті може спричинити її пошкодження та потенційно призвести до віддаленого виконання коду. Також усунули можливості обходу перевірки TLS-сертифікатів і моделі дозволів, а також помилки DNS-розв’язання.

Go випустив дві оновлені версії після інциденту в індійському проміжному центрі сертифікації, внаслідок якого були розкриті вісім відомих приватних ключів. За даними адміністрації, зловмисники можуть використати їх для атак типу «людина посередині». Нові версії Go додають уражені проміжні сертифікати до списку блокування. Щоб цей механізм запрацював, розробникам необхідно перекомпілювати та повторно розгорнути застосунки після оновлення інструментарію Go.

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