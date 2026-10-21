Математичний прорив OpenAI: як ШІ може змінити науку, фінанси та кібербезпеку

0:00 / 0:00

OpenAI опублікувала сотні математичних досліджень, створених її внутрішньою моделлю штучного інтелекту. Йдеться не про звичне розв’язання рівнянь або допомогу студентам із домашніми завданнями, а про результати в складних галузях математики, де дослідники роками працюють над відкритими проблемами.

Для технологічної індустрії це більше, ніж демонстрація можливостей чергової моделі. Якщо штучний інтелект навчиться систематично прискорювати наукові відкриття, це може змінити економіку фармацевтики, матеріалознавства, інженерії та кібербезпеки.

Водночас математичні успіхи ще не означають, що ШІ вже здатний зламувати банківське шифрування або криптовалютні системи. Щоб зрозуміти реальне значення події, потрібно відокремити те, що модель справді продемонструвала, від прогнозів щодо її майбутніх можливостей.

UA.News розповідає, яких математичних результатів вдалося досягти моделі OpenAI, чому науковці дискутують щодо достовірності та практичної цінності її відкриттів і як розвиток математичного ШІ може вплинути на світову економіку, фінансові системи та безпеку цифрових технологій.

Що саме зробила модель OpenAI

OpenAI оприлюднила результати експерименту, під час якого її внутрішня модель штучного інтелекту розв’язувала складні математичні задачі. Модель намагалася знаходити нові математичні твердження, будувати докази та розвивати ідеї, які можуть бути корисними для подальших наукових досліджень. Водночас OpenAI поки не відкрила цю модель для широкого використання.

За даними компанії, початковий набір результатів містив 722 математичні рукописи, об’єднані у 372 тематичні групи. Вони охоплювали теорію чисел, геометрію, алгебру, математичний аналіз і теоретичну інформатику. Загалом модель опрацювала приблизно 4000 дослідницьких задач, але до публікації потрапили не всі результати, а лише відібрані компанією роботи, які вона вважала достатньо значущими.

Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що частина матеріалів потребує виправлення. OpenAI відкликала три рукописи та повторно перевірила ще 14. Цей випадок показує одну з головних проблем застосування ШІ в науці: модель може генерувати складні математичні міркування, але їхню правильність усе одно потрібно перевіряти. Сам факт створення великої кількості робіт ще не означає, що кожна з них містить доведений математичний результат.

Одним із найпомітніших напрямів дослідження стала гіпотеза Рімана — одна з найвідоміших нерозв’язаних проблем математики. Вона пов’язана з розподілом простих чисел і поведінкою нулів дзета-функції Рімана. У своїх матеріалах OpenAI повідомила, що модель просунулася у дослідженні спорідненої математичної задачі, але не довела класичну гіпотезу Рімана.

Класична гіпотеза Рімана досі залишається нерозв’язаною та входить до переліку семи задач тисячоліття. Інститут Клея математичних досліджень передбачив премію в $1 млн за розв’язання кожної з них.

Важливо й те, як саме модель працювала над такими завданнями. У складних математичних дослідженнях недостатньо отримати правильну відповідь: потрібно пояснити, чому вона правильна, обґрунтувати кожен важливий крок і показати, що висновок справді випливає з початкових умов. Модель OpenAI намагалася будувати такі ланцюжки міркувань, знаходити проміжні твердження та розвивати їх у повноцінні математичні докази. Це відрізняється від використання ШІ для пояснення вже відомої теореми або розв’язання типової задачі за готовим алгоритмом.

Щоб інші науковці могли оцінити результати, OpenAI опублікувала матеріали на GitHub. Це дає дослідникам можливість вивчати рукописи, аналізувати запропоновані докази, знаходити помилки та перевіряти, наскільки отримані висновки справді нові. Для частини робіт компанія також надала формалізації мовою Lean — спеціальною мовою та системою для математичних доказів.

Lean дає змогу перевірити, чи відповідає формальний доказ установленим математичним правилам. Якщо система знаходить логічну помилку в записаному доведенні, вона може її виявити.

Таким чином, OpenAI продемонструвала не просто здатність ШІ розв’язувати окремі задачі, а можливість використовувати його як інструмент для пошуку нових математичних результатів. Водночас цей експеримент не скасовує потреби в людській експертизі: науковцям ще належить оцінити опубліковані роботи, перевірити їхню надійність і визначити, які з них справді розширюють межі математичних знань.

Чому математична спільнота відреагувала неоднозначно

Для частини математиків кількість і масштаб опублікованих робіт стали свідченням того, що ШІ просувається значно швидше, ніж очікували навіть фахівці. Для інших головним питанням виявилося не те, чи може модель видати доказ, а те, чи здатні люди зрозуміти його, перевірити та використати для подальших досліджень.

Професор математики Дартмутського коледжу Ерік ван Ерп, чиї наукові інтереси перетинаються з частиною опублікованих робіт, заявив, що OpenAI рухається набагато швидше, ніж він очікував. Водночас він наголосив, що в чистій математиці цінність дослідження полягає не лише у відповіді на задачу, а й у тому, що дослідники дізнаються в процесі її розв’язання.

Це одна з головних суперечностей навколо математичного ШІ. Якщо система видає правильний результат, але науковці не можуть швидко зрозуміти логіку доказу або побачити, як застосувати його в інших задачах, відкриття ще не обов’язково перетворюється на новий інструмент для науки.

Схожу проблему порушив відомий математик Теренс Тао, який критикував підхід, за якого люди отримують результати роботи автономних систем, але не завжди розуміють їх настільки, щоб пояснити колегам, відповісти на запитання або побудувати на їхній основі наступні дослідження.

Критика стосується й того, як саме OpenAI оприлюднила матеріали. Лише частина рукописів супроводжувалася формальними доказами, які можна перевірити комп’ютером, а детальні пояснення процесу міркування моделі були доступні для обмеженої кількості результатів. Тому науковцям доведеться витратити значні ресурси, щоб визначити, які з опублікованих висновків витримують незалежну перевірку.

Показово, що компанія не просто виклала рукописи, а й оголосила про внесок у розмірі $5 млн до нової ініціативи фонду Simons Foundation. Гроші мають допомогти математикам досліджувати результати ШІ, проводити конференції та розвивати нові наукові програми. Це фактично визнання того, що згенерувати математичний результат — лише частина роботи: його потрібно осмислити, перевірити й інтегрувати в наявні знання.

Як ШІ може змінити економіку наукових відкриттів

Головний потенційний ефект таких систем — скорочення часу між постановкою наукової задачі та отриманням результату. Сьогодні фундаментальні дослідження можуть вимагати років роботи висококваліфікованих учених, фінансування університетів, обчислювальних ресурсів і команд фахівців. Якщо ШІ зможе брати на себе значну частину пошуку гіпотез, перевірки проміжних результатів і побудови доказів, дослідницькі команди зможуть перевіряти більше ідей за той самий час.

Це має потенційне економічне значення далеко за межами математики. Фундаментальні математичні методи застосовують у фізиці, розробці матеріалів, моделюванні хімічних реакцій, машинному навчанні, оптимізації логістики та фінансовому моделюванні. Якщо ШІ навчиться знаходити нові закономірності й переносити їх між дисциплінами, він може прискорити роботу цілих галузей.

Подібний процес уже відбувається в програмуванні. Інструменти ШІ допомагають розробникам писати код, знаходити помилки й створювати складніші програмні продукти. Однак це не означає, що людські фахівці стали непотрібними: зросла кількість завдань, які можна виконувати, але контроль якості, архітектура й відповідальність залишаються важливими.

У математиці може відбутися схожа трансформація. ШІ здатен перебирати варіанти, пропонувати допоміжні твердження та знаходити неочевидні зв’язки. Людина ж визначатиме, які проблеми варто розв’язувати, чи справді результат важливий і як використати його в інших дослідженнях.

Проте автоматизація науки не обов’язково зробить її дешевшою для всіх. Найпотужніші моделі потребують значних обчислювальних ресурсів, а їх розробка залежить від доступу до дорогих чипів, дата-центрів та електроенергії. Тому перевагу можуть отримати компанії, які здатні фінансувати масштабні обчислення й залучати найкращих фахівців.

Виникає ризик концентрації наукових можливостей у руках кількох технологічних корпорацій. Якщо найкращі моделі залишатимуться закритими, університети й невеликі дослідницькі центри можуть опинитися в залежності від приватних платформ. Вони отримуватимуть результати, але не завжди матимуть змогу самостійно відтворити весь процес дослідження.

Це вже питання не тільки технологій, а й економіки науки: хто контролюватиме інструменти відкриттів, кому належатимуть результати та як розподілятиметься вигода від їхнього використання.

Чи справді математичний ШІ загрожує криптовалютам і банкам

Одна з найбільш обговорюваних перспектив розвитку математичного ШІ пов’язана з криптографією — технологією, яка захищає банківські транзакції, цифрові підписи, особисті повідомлення та криптовалютні гаманці.

Сучасна криптографія спирається на математичні задачі, які вважаються надзвичайно складними для розв’язання за допомогою наявних обчислювальних засобів. Зокрема, системи з відкритим ключем використовують певні властивості чисел і математичних структур, завдяки яким створити цифровий підпис або зашифрувати дані легко, а відновити секретний ключ без відповідної інформації — практично неможливо за реалістичних умов.

Якщо ШІ навчиться знаходити нові математичні методи, він потенційно зможе допомагати дослідникам шукати слабкі місця в криптографічних алгоритмах. Але важливо розрізняти кілька різних можливостей: доведення теореми, пошук уразливості в конкретній реалізації програмного забезпечення та практичний злам криптографічного захисту — це різні завдання.

Опубліковані OpenAI математичні результати самі по собі не демонструють зламу Bitcoin, Ethereum або банківських систем. Немає підстав стверджувати, що оприлюднені роботи дають змогу відновлювати приватні ключі користувачів або обходити сучасні криптографічні механізми.

Однак потенційний вплив ШІ на кібербезпеку значно ширший за криптовалюти. Такі моделі можуть допомагати перевіряти програмний код, знаходити помилки в реалізації протоколів, автоматизувати аудит систем і досліджувати властивості алгоритмів. Ті самі інструменти можуть використовувати як захисники, так і зловмисники.

Для фінансового сектору це означає необхідність оцінювати не тільки надійність самих алгоритмів, а й безпеку програмного забезпечення, систем управління ключами та інфраструктури цифрових платежів. Банкам і технологічним компаніям доведеться стежити за розвитком автоматизованого пошуку вразливостей і готуватися до ситуації, коли складні аудити можна буде проводити значно швидше.

Окремим чинником залишається розвиток квантових комп’ютерів. Достатньо потужна квантова машина теоретично може зламати частину поширених криптографічних систем, але це окрема технологічна загроза. ШІ не є квантовим комп’ютером, а математичні успіхи моделей не означають автоматичної появи такого обчислювального ресурсу. Водночас автоматизація математичних досліджень може допомогти фахівцям як знаходити нові атаки, так і розробляти надійніші засоби захисту.

Чому компанії змагаються за науковий ШІ

Математичний напрям стає ще одним полем конкуренції між розробниками передових моделей. Якщо раніше основна увага приділялася написанню текстів, програмуванню та роботі з інформацією, то тепер дедалі важливішими стають здатність систем самостійно планувати дослідження, працювати з довгими ланцюжками міркувань і перевіряти власні результати.

Для OpenAI це також спосіб продемонструвати цінність моделей, які поки не доступні широкій аудиторії. Компанія показує, що її системи можуть бути корисними не тільки як помічники для повсякденних завдань, а й як інструменти для професійної наукової роботи.

У перспективі такі можливості можуть стати окремим комерційним ринком. Фармацевтичні компанії, виробники матеріалів, фінансові установи та інженерні підприємства зацікавлені в системах, здатних скорочувати тривалість досліджень і швидше знаходити перспективні рішення. Навіть якщо доступ до найпотужніших моделей буде дорогим, він може окупатися завдяки прискоренню розробки продуктів або зменшенню витрат на дослідження.

Водночас сам обсяг згенерованих матеріалів не є показником комерційної цінності. Щоб перетворити математичний результат на практичну технологію, часто потрібні додаткові експерименти, інженерна робота й перевірка в реальних умовах. Тому найбільшу перевагу отримають не обов’язково компанії, які генерують найбільше теорем, а ті, що зможуть перетворити результати моделей на перевірені рішення.

Що це означає для майбутнього науки

Публікація OpenAI показала, що можливості штучного інтелекту поширюються на сфери, які донедавна вважалися одними з найскладніших для автоматизації. Проте масштабний випуск математичних рукописів також продемонстрував, наскільки важливими залишаються незалежна перевірка, зрозумілість доказів і відповідальність за наукові висновки.

Найближчим часом ключовим випробуванням стане не кількість нових тверджень, які здатна сформулювати модель, а те, скільки з них науковці зможуть підтвердити, пояснити та використати для подальшого розвитку знань. Саме цей процес визначить, чи перетвориться математичний ШІ на повноцінний інструмент фундаментальних досліджень.

Для бізнесу й держав це водночас відкриває нові можливості та створює ризики. Швидші наукові відкриття можуть прискорити розвиток медицини, інженерії та обчислювальних технологій, але також вимагатимуть нових підходів до захисту даних, перевірки програмного забезпечення й розподілу доступу до передових моделей.

Штучний інтелект поки не замінив математиків і не зробив сучасну криптографію непотрібною. Проте він уже змінює масштаб і швидкість дослідницької роботи. Наступний етап цієї трансформації залежатиме від того, чи зможуть наукові установи, технологічні компанії та незалежні дослідники перетворити результати моделей на надійні знання, які витримують перевірку й приносять реальну користь.

Читай нас у