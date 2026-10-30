OpenAI, Google і Microsoft підтримали новий стандарт для сайтів — The Verge

OpenAI, Google, Microsoft і Anthropic заявили про підтримку нового спільного стандарту, який дасть видавцям змогу одним налаштуванням заборонити ШІ-сканерам збирати матеріали сайтів для навчання моделей. Про це повідомляє The Verge.

Єдиний сигнал у robots.txt

Стандарт передбачає використання спільного сигналу policy token у файлі robots.txt. Цей файл давно застосовують, щоб повідомляти вебсканерам, чи можуть вони індексувати сайт для пошуку, архівування або навчання моделей штучного інтелекту.

Наразі власникам сайтів доводиться окремо визначати правила для інструментів кожної ШІ-компанії. Новий механізм має дозволити застосовувати однакові налаштування до сканерів кількох компаній одночасно.

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Коли компанії додадуть підтримку

Сигнал запропонував Кевін Келлі, технічний керівник зі стандартів в Anthropic, у межах Internet Engineering Task Force. Anthropic уже запровадила його підтримку. Google і Microsoft планують додати її 2027 року, а OpenAI заявила про намір реалізувати її протягом найближчих місяців.

Компанії зазначили, що їхні ШІ-сканери не звертатимуться до сайтів, якщо виявлять спільний сигнал. Microsoft також планує надати детальніші налаштування: видавці зможуть окремо заборонити використання контенту для навчання ШІ або для підкріплення відповідей моделі перевіреними джерелами. Водночас такі сайти, за даними Microsoft, і надалі відображатимуться у результатах пошуку Bing.

На тлі активного використання ШІ-сканерів видавці та технологічні компанії вже застосовують інші інструменти захисту контенту. Зокрема, стандарт Really Simple Licensing дає змогу стягувати плату зі сканерів, а Cloudflare за замовчуванням блокує ШІ-сканери.

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