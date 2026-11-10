Як наймати інженерів: у Києві відбудеться TECH.Talks про пошук і розвиток технічних команд

13 листопада у Києві відбудеться «TECH.Talks: Як наймати інженерів?» — зустріч для HR-фахівців, рекрутерів, інженерних менеджерів, керівників, які наймають та розвивають технічні команди, та всіх, хто цікавиться цією темою. Організатори — UNIT.City та BazaIT.

Відкрити вакансію — лише початок. Далі потрібно знайти фахівців із потрібними навичками, зрозуміти їхні очікування та запропонувати умови, за яких вони захочуть долучитися до команди. Саме про ці виклики говоритимуть на TECH.Talks представниці Ajax Systems, Deus Robots, SET University та BlueBird Tech.

У центрі зустрічі — ринок праці hardware-фахівців: які інженерні позиції найскладніше закрити, яких компетенцій бракує кандидатам, як вимоги роботодавців можуть звужувати коло пошуку. Учасники обговорять, де знаходити інженерів, як працюють рекомендації та професійні спільноти, а також можливості залучення людей із суміжних галузей і співпраці з університетами.

Окрему увагу приділять рішенням кандидатів: яку роль відіграють зарплата, продукт, технічні виклики, керівник та умови роботи — і на яких етапах найму компанії втрачають потенційних колег. Ще одна тема дискусії — розвиток інженерів усередині компанії: коли варто залучати junior-фахівців і як бізнес та освіта можуть разом готувати майбутніх спеціалістів.

До панельної дискусії долучаться:

Інна Ізмайлова — Head of Recruitment, Ajax Systems;

Анна Дукач — HR Director, Deus Robots;

Аліна Сімонова — HRG, SET University;

Тетяна Мовлян — керівниця відділу розвитку персоналу та внутрішніх комунікацій, BlueBird Tech.

Модеруватиме розмову Вікторія Наливайко, CEO BazaIT. Наприкінці дискусії кожна спікерка запропонує одну зміну в наймі чи розвитку інженерів, яку учасники зможуть впровадити у своїх компаніях уже наступного дня.

Також у програмі — презентація свіжого дослідження BazaIT про зарплати в Defence Tech та висновків для роботодавців, keynote-виступ, сесія запитань і відповідей та нетворкінг.

TECH.Talks — серія зустрічей, що об’єднує технологічну спільноту для обміну досвідом, обговорення технологічних трендів і розбудови сильних інженерних команд.

Дата й час: 13 листопада, 18:00–21:00

Місце: Київ

Деталі та реєстрація: за посиланням.

Організатори: UNIT.City, BazaIT

Партнер: Генерал Черешня

Екосистемний партнер: EUNITED Digital Hub

Партнер, що пригощає: Моршинська

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