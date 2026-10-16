Які інвестиційні інструменти дають пасивний дохід: конференція «Жити на відсотки»

Економічна ситуація змушує кожного замислитися про захист власного капіталу. Традиційні накопичення в готівці чи просто на банківських картках щодня втрачають купівельну спроможність через інфляцію. Навчитися не просто зберігати, а й системно примножувати гроші можна вже цієї осені на шостій конференції «Жити на відсотки», яка відбудеться 14 листопада.

Головні теми та ринковий контекст

Спікери та експерти заходу зосередяться на практичних рішеннях, які працюють в Україні прямо зараз. Програма охоплює всі ключові напрями для приватного інвестора:

оцінка ризиків, вплив світових подій на ринки та загроза бульбашки навколо штучного інтелекту.

у що насправді вірять і куди вкладають кошти українці сьогодні.

практика пасивного доходу, щоб отримувати від $500 на місяць.

розбір інвестиційних інструментів таких, як ОВДП, інвестиції у фонди нерухомості та землі, ETF та REIT-фонди, а також відносно нових трендів, як токенізовані активи, франчайзинг, інвестиції в мілтех та енергетичний сектор.

як влаштований ринок венчурних інвестицій і чи дійсно він відкритий тільки для великих сум вкладів.

Яку конкретну користь отримає кожен учасник

Конференція щороку проводиться для того, щоб дати людям без фінансової освіти простий і зрозумілий орієнтир. Після заходу ви будете точно знати:

з чого безпечно починати інвестувати, навіть якщо вільних коштів зовсім не багато;

як правильно розподіляти заощадження між гривнею та твердою валютою;

якими застосунками й сервісами користуватися для купівлі облігацій, акцій чи нерухомості;

як проводити аудит будь-якого проєкту або франшизи перед інвестуванням;

як сформувати та перебудувати свій портфель, щоб мінімізувати ризики.

Безпека та формати участі

Організатори подбали про те, щоб участь була максимально комфортною. Тому доступно два формати участі на вибір:

Офлайн у Києві. Захід пройде у спеціально облаштованому залі-укритті на мінус другому поверсі. Завдяки цьому подія працюватиме без затримок та перерв. Учасники зможуть спокійно спілкуватися в безпечному просторі. Точна адреса локації надійде в електронному листі одразу після купівлі квитка. Онлайн. Повноцінна пряма трансляція з високою якістю звуку та відео для тих, хто планує долучитися з дому чи з-за кордону.

А для військовослужбовців ЗСУ участь у конференції безкоштовна в обох форматах за умови попередньої реєстрації на сайті.

Також діє гарантія для всіх учасників: якщо форс-мажорні обставини завадять вам бути присутніми 14 листопада, ви отримаєте повний відеозапис виступів або зможете відвідати наступну подію до кінця 2027 року.

Забронювати квиток та ознайомитися з розкладом можна на офіційній сторінці події за посиланням.

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