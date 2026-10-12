На Одещині соцпрацівниці оголосили підозру через смерть немовляти від голоду

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Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру в службовій недбалості керівниці районної Служби у справах дітей. За даними слідства, посадовиця знала про незадовільні умови проживання дітей у одній з неблагополучних сімей, однак не вжила заходів для їх вилучення та соціального супроводу. За це їй загрожує від 5 до 8 років тюрми.

У березні 2026 року 23-річна мати народила четвертого сина, якому не було забезпечено належного догляду та харчування. У віці одного місяця хлопчик помер у лікарні від тяжкої білково-енергетичної недостатності та голоду без виявлення вроджених патологій. Лише після трагедії трьох інших синів віком 4, 3 та 1,5 року вилучили та передали до патронатної родини.

Наразі прокуратура клопоче про тримання посадовиці під вартою та відсторонення від посади, тоді як матір дитини перебуває під цілодобовим домашнім арештом у межах судового розгляду справи про злісне невиконання батьківських обов'язків.

Джерело: Офіс Генпрокурора.

Багатодітній мешканці Чортківського району Тернопільщини інкримінували злісне невиконання батьківських обов’язків. Від її млинців з грибами померли двоє дітей, співмешканець та дівчинка, яка в них гостювала. Жінці загрожує до восьми років тюрми.

39-річну жительку Рівненського району судитимуть за обвинуваченнями у торгівлі людьми та збуті PVP із залученням власних дітей. За даними слідства, жінка погодилася передати 11-річну доньку та двох синів віком 9 і 14 років за 60 тисяч гривень для жебрацтва в Києві, а правоохоронці затримали її після отримання 30 тисяч гривень.

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