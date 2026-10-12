Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности руководительнице районной Службы по делам детей. По данным следствия, чиновница знала о неудовлетворительных условиях проживания детей в одной из неблагополучных семей, однако не приняла меры по их изъятию и социальному сопровождению. За это ей грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

В марте 2026 года 23-летняя мать родила четвертого сына, которому не был обеспечен надлежащий уход и питание. В возрасте одного месяца мальчик скончался в больнице от тяжелой белково-энергетической недостаточности и голода без выявления врожденных патологий. Лишь после трагедии трое других сыновей в возрасте 4, 3 и 1,5 года были изъяты и переданы в патронатную семью.

В настоящее время прокуратура ходатайствует о содержании должностного лица под стражей и отстранении от должности, тогда как мать ребенка находится под круглосуточным домашним арестом в рамках судебного рассмотрения дела о злостном неисполнении родительских обязанностей.

Источник: Офис генерального прокурора.

Многодетной жительнице Чортковского района Тернопольской области инкриминировали злостное неисполнение родительских обязанностей. От её блинов с грибами умерли двое детей, сожитель и девочка, которая у них гостила. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

39-летнюю жительницу Ровенского района будут судить по обвинениям в торговле людьми и сбыте PVP с привлечением собственных детей. По данным следствия, женщина согласилась передать 11-летнюю дочь и двух сыновей в возрасте 9 и 14 лет за 60 тысяч гривен для попрошайничества в Киеве, а правоохранители задержали её после получения 30 тысяч гривен.

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