На Житомирщині приміський поїзд на смерть збив чоловіка

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У четвер, 12 листопада, на залізничному перегоні Коростень-Житомирський – Ушомир виявили тіло чоловіка. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції близько 19:35. За попередніми даними, приміський поїзд наїхав на чоловіка, який перебував поблизу колій. Від отриманих травм він загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліцейські встановили особу загиблого – це 50-річний житель Коростеня.

Усі обставини події з’ясовують слідчі Коростенського райуправління поліції у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки на залізниці. Будьте особливо уважними поблизу колій і пасажирських платформ. Не наближайтеся до краю платформи під час руху поїзда, не виходьте на колії та не перетинайте їх у невстановлених місцях, навіть якщо це здається зручнішим або дозволяє скоротити шлях.

Очікуйте на поїзд лише у визначених для цього місцях. Не відволікайтеся на телефон і знімайте навушники, щоб чути наближення потяга та попереджувальні сигнали. Про це повідомляє Поліція Житомирської області. На Закарпатті потяг насмерть збив чоловіка.

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