У Хмельницькому обговорюють незвичний фасад багатоповерхівки

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У соцмережах активно обговорюють незвичне архітектурне рішення на фасаді однієї з багатоповерхівок у Хмельницькому. Місцева мешканка опублікувала фотографію будинку, на якій помітне вікно, що займає майже всю стіну. Світлина викликала жваву дискусію в мережі.

Місцева мешканка опублікувала фотографію будинку, звернувши увагу на невелике вікно, розташоване високо на суцільній стіні фасаду. Авторка допису назвала це індивідуальним підходом і припустила, що йдеться про особливе художнє бачення.

На фото видно багатоповерховий житловий будинок сучасного типу. Основна частина стіни майже повністю глуха, за винятком одного невеликого вікна у верхній частині. Водночас із боків будівлі розташовані ряди засклених балконів і вікон, що створює помітний контраст із центральною частиною фасаду.

Коментарі під дописом розділилися. Частина користувачів не розуміє, чому така деталь привернула стільки уваги, наголошуючи, що будинок не є пам’яткою архітектури й у місті вистачає значно серйозніших проблем. Інші ж почали жартувати над незвичним розташуванням вікна та припускати, для чого воно могло з’явитися.

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