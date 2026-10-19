В Хмельницком обсуждают необычный фасад многоэтажного дома

В соцсетях активно обсуждают необычное архитектурное решение на фасаде одного из многоэтажных домов в Хмельницком. Местная жительница опубликовала фотографию дома, на которой видно окно, занимающее почти всю стену. Фотография вызвала оживленную дискуссию в сети.

Местная жительница опубликовала фотографию дома, обратив внимание на небольшое окно, расположенное высоко на сплошной стене фасада. Автор поста назвала это индивидуальным подходом и предположила, что речь идет об особом художественном видении.

На фото виден многоэтажный жилой дом современного типа. Основная часть стены почти полностью глухая, за исключением одного небольшого окна в верхней части. В то же время по бокам здания расположены ряды застекленных балконов и окон, что создает заметный контраст с центральной частью фасада.

Комментарии под постом разделились. Часть пользователей не понимает, почему такая деталь привлекла столько внимания, отмечая, что дом не является памятником архитектуры и в городе хватает гораздо более серьезных проблем. Другие же начали шутить над необычным расположением окна и строить догадки, для чего оно могло появиться.

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