9 грудня 2026 року відбудеться UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2026!

Попри виклики воєнного часу український будівельний бізнес продовжує реалізовувати нові проєкти, відновлювати зруйноване, впроваджувати інноваційні рішення, підтримувати економіку та Збройні сили України.

За кожним таким результатом — професіоналізм, відповідальність і щоденна праця команд, чиї досягнення заслуговують на визнання.

IBUILD 2026 — це можливість представити результати своєї роботи професійній спільноті, привернути увагу партнерів та інвесторів і здобути визнання серед провідних представників будівельного ринку.

Дата: 9 грудня 2026 року

Локація: Київ

Участь у благодійному вечорі IBUILD 2026

Для представників бізнесу, партнерів та гостей, які хочуть долучитися до події, поспілкуватися з представниками будівельної спільноти та підтримати благодійну ініціативу.

Зареєструватись та отримати запрошення для відвідування благодійного вечора: за посиланням.

Участь у премії IBUILD 2026

Для компаній, які прагнуть представити свої проєкти та професійні досягнення й позмагатися за нагороди в номінаціях премії.

Прийом заявок продовжено до 1 грудня 2026 року.

Подати заявку на участь у премії: за посиланням.

Звертаємо увагу: подання заявки на премію та реєстрація для відвідування благодійного вечора — це різні форми участі.

Для компаній, які номінуються на нагороду, умовою її отримання є придбання чотирьох запрошень на благодійний вечір.

Номінації IBUILD 2026:

Девелопер 2026

Підрядник 2026

Виробник будівельних матеріалів 2026

Житловий комплекс 2026

Проєкт житлового комплексу 2026

Проєкт відновлення 2026

Проєкт тимчасового розміщення осіб 2026

Банк-партнер 2026

Юридична компанія у сфері нерухомості 2026

Соціально-відповідальний бізнес 2026

Спеціальна номінація*

Чому варто взяти участь у премії:

визнання від професійної спільноти на головній будівельній події року;

можливість розповісти про свої проєкти партнерам, клієнтам та інвесторам;

внесок у підтримку захисників: церемонія проходить у благодійному форматі.

Благодійність — невіддільна частина IBUILD. Щороку ми об’єднуємо представників будівельної галузі не лише для відзначення досягнень, а й для підтримки українських захисників. IBUILD 2026 продовжує цю традицію, адже разом ми можемо зробити більше!

Деталі на сайті: за посиланням.

Ваші проєкти формують майбутнє галузі — дозвольте Україні дізнатися про них!

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, PRAGMATIKA.MEDIA, Час Перших, Український погляд, Бізреліз, Marketer, D-E Group, ICC Ukraine, СтройОбзор, ZPP, UA.NEWS

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

Читай нас у