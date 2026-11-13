За генерала СБУ Сергія Дуку внесли повну суму застави у 65 млн гривень

Адвокат Юрій Сухов повідомив 13 листопада, що за колишнього першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку внесли всю визначену судом заставу. Її розмір становить 65 млн грн.

«За генерала СБУ Сергія Дуку внесли заставу у повному обсязі. Тепер побачимо, що далі…», — зазначив він.

Раніше затриманий генерал СБУ Сергій Дука написав листа із СІЗО.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

Відео: Затриманий генерал СБУ Дука чотири роки тому засвітився уДТП з Ляшком.