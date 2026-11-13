W sprawie generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Duki wpłacono pełną kwotę kaucji w wysokości 65 mln hrywien

Adwokat Jurij Suchow poinformował 13 listopada, że wpłacono całą kwotę kaucji ustaloną przez sąd za byłego pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę. Jej wysokość wynosi 65 mln hrywien.

„Kaucja za generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Dukę została wpłacona w całości. Teraz zobaczymy, co dalej…”, – zaznaczył.

Wcześniej zatrzymany generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergiej Duka napisał list z aresztu śledczego.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wideo: Zatrzymany generał SBU Duka cztery lata temu brał udział w wypadku drogowym z udziałem Liaszka.