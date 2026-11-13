За генерала СБУ Сергея Дуку внесли полную сумму залога в размере 65 млн гривен

Адвокат Юрий Сухов сообщил 13 ноября, что за бывшего первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку внесли весь установленный судом залог. Его размер составляет 65 млн грн.

«За генерала СБУ Сергея Дуку внесли залог в полном объеме. Теперь посмотрим, что будет дальше…», — отметил он.

Ранее задержанный генерал СБУ Сергей Дука написал письмо из СИЗО.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации в ходе операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Видео: Задержанный генерал СБУ Дука четыре года назад попал в ДТП с Ляшко.