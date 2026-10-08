Російський дрон атакував виїзну бригаду Миколаївобленерго

Увечері 7 жовтня російський FPV-дрон атакував оперативно-виїзну бригаду АТ «Миколаївобленерго». Енергетики дивом не постраждали.

«Оперативно-виїзну бригаду АТ «Миколаївобленерго» атакував ворожий дрон — лише дивом обійшлося без жертв. Інцидент стався у темний час доби 7 жовтня. Наша оперативно-виїзна бригада працювала на виїзді, коли почула наближення FPV-дрона», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський безпілотник влучив у лобове скло автомобіля бригади. Попри удар, дрон, за даними підприємства, не вибухнув. Натомість він розпався на частини та загорівся.

Після атаки енергетики повернулися до автомобіля та ліквідували загоряння. Водночас часу для завершення робіт залишалося дуже мало, оскільки навколо вже було чути інші ворожі безпілотники.

Через загрозу повторної атаки працівники виїжджали полями, щоб не привертати увагу та не «засвітитися» перед російськими дронами.

Таким чином, оперативно-виїзна бригада «Миколаївобленерго» уникнула жертв під час атаки російського FPV-дрона, а енергетики після інциденту змогли продовжити виконання необхідних робіт.

Про це повідомило АТ «Миколаївобленерго» у Телеграмі.

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