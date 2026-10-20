Kia在美国为2027款EV3纯电动跨界车推出了租赁和贷款计划。基础版前轮驱动Kia EV3 Wind的租赁价格为每月321美元，合同期为36个月，首付款为3999美元，年里程上限为1万英里。

据InsideEVs报道，基础版配备一台功率为201马力的电动机和一块58.3千瓦时的电池。其EPA标称续航里程为221英里，约合356公里。

配备更大电池的版本

Kia以每月329美元的价格提供配备81.4千瓦时电池的前轮驱动EV3 Wind。其EPA工况下的标称续航里程为321英里，约合517公里。配备两台电动机的全轮驱动版本，在36个月合同下的价格为每月379美元。

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Wind配置包括前排座椅加热、手机无线充电以及Apple CarPlay和Android Auto无线连接。购买EV3时，Kia还提供1500美元奖金，贷款期限48个月的年利率为0.9%。

与竞争对手的比较

据该媒体数据，在相同的租赁条件下，即36个月和3999美元首付款，基础版2027款Chevrolet Bolt的月租为423美元。2027款Nissan Leaf S+的月租为474美元，而Leaf SV+为449美元。

Chevrolet Bolt和Nissan Leaf仅提供前轮驱动版本，而全轮驱动EV3的月租低于400美元。续航最长的Leaf标称续航里程为303英里，Bolt为262英里。与此同时，在不使用贷款购买的情况下，Bolt仍是最便宜的车型：其起售价为28,995美元，计入奖金后的EV3价格为29,885美元，Leaf为31,565美元。

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