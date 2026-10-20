Kia запустила у США лізинг EV3 від 321 долара на місяць — InsideEVs

Kia запустила у США лізингові та кредитні програми для електричного кросовера EV3 2027 модельного року. Базовий Kia EV3 Wind із переднім приводом пропонують у лізинг за 321 долар на місяць за контрактом на 36 місяців, початкового внеску 3999 доларів і річного ліміту пробігу 10 тис. миль.

Як повідомляє InsideEVs, базова версія оснащена одним електромотором потужністю 201 кінська сила та батареєю ємністю 58,3 кВт·год. Заявлений EPA запас ходу становить 221 милю, або приблизно 356 км.

Версія з більшою батареєю

За 329 доларів на місяць Kia пропонує передньопривідний EV3 Wind із батареєю на 81,4 кВт·год. Його заявлений запас ходу за циклом EPA становить 321 милю, або близько 517 км. Повнопривідна модифікація з двома електромоторами доступна за 379 доларів на місяць за 36-місячним договором.

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Комплектація Wind, зокрема, передбачає підігрів передніх сидінь, бездротову зарядку для телефона та бездротове підключення Apple CarPlay і Android Auto. Для купівлі EV3 Kia також пропонує бонус у 1500 доларів, а фінансування доступне під 0,9% річних на 48 місяців.

Порівняння з конкурентами

За даними видання, базовий Chevrolet Bolt 2027 модельного року за таких самих умов лізингу — 36 місяців і внесок 3999 доларів — коштує 423 долари на місяць. Nissan Leaf S+ 2027 року пропонують за 474 долари на місяць, тоді як Leaf SV+ — за 449 доларів.

Chevrolet Bolt і Nissan Leaf доступні лише з переднім приводом, тоді як лізинг повнопривідного EV3 коштує менше ніж 400 доларів на місяць. Найдальнобійніший Leaf має заявлений запас ходу 303 милі, а Bolt — 262 милі. Водночас за купівлі без фінансування Bolt залишається найдешевшим: його стартова ціна становить 28 995 доларів, EV3 з урахуванням бонусу — 29 885 доларів, а Leaf — 31 565 доларів.

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