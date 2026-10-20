Kia запустила в США лизинговые и кредитные программы для электрического кроссовера EV3 2027 модельного года. Базовый Kia EV3 Wind с передним приводом предлагают в лизинг за 321 доллар в месяц по контракту на 36 месяцев, с первоначальным взносом 3999 долларов и годовым лимитом пробега 10 тыс. миль.

Как сообщает InsideEVs, базовая версия оснащена одним электромотором мощностью 201 лошадиная сила и батареей емкостью 58,3 кВт·ч. Заявленный запас хода по EPA составляет 221 милю, или примерно 356 км.

Версия с большей батареей

За 329 долларов в месяц Kia предлагает переднеприводный EV3 Wind с батареей на 81,4 кВт·ч. Его заявленный запас хода по циклу EPA составляет 321 милю, или около 517 км. Полноприводная модификация с двумя электромоторами доступна за 379 долларов в месяц по 36-месячному договору.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Комплектация Wind, в частности, предусматривает подогрев передних сидений, беспроводную зарядку для телефона и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Для покупки EV3 Kia также предлагает бонус в 1500 долларов, а финансирование доступно под 0,9% годовых на 48 месяцев.

Сравнение с конкурентами

По данным издания, базовый Chevrolet Bolt 2027 модельного года при таких же условиях лизинга — 36 месяцев и взнос 3999 долларов — стоит 423 доллара в месяц. Nissan Leaf S+ 2027 года предлагают за 474 доллара в месяц, тогда как Leaf SV+ — за 449 долларов.

Chevrolet Bolt и Nissan Leaf доступны только с передним приводом, тогда как лизинг полноприводного EV3 стоит менее 400 долларов в месяц. Самый дальнобойный Leaf имеет заявленный запас хода 303 мили, а Bolt — 262 мили. В то же время при покупке без финансирования Bolt остается самым дешевым: его стартовая цена составляет 28 995 долларов, EV3 с учетом бонуса — 29 885 долларов, а Leaf — 31 565 долларов.

Читай нас в