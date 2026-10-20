Kia uruchomiła w USA programy leasingowe i kredytowe dla elektrycznego crossovera EV3 roku modelowego 2027. Bazowy Kia EV3 Wind z napędem na przednie koła jest oferowany w leasingu za 321 dolarów miesięcznie w ramach umowy na 36 miesięcy, z wpłatą początkową 3999 dolarów i rocznym limitem przebiegu 10 tys. mil.

Jak informuje InsideEVs, wersja bazowa jest wyposażona w jeden silnik elektryczny o mocy 201 koni mechanicznych oraz akumulator o pojemności 58,3 kWh. Deklarowany zasięg według EPA wynosi 221 mil, czyli około 356 km.

Wersja z większym akumulatorem

Za 329 dolarów miesięcznie Kia oferuje przednionapędowy EV3 Wind z akumulatorem o pojemności 81,4 kWh. Jego deklarowany zasięg w cyklu EPA wynosi 321 mil, czyli około 517 km. Wersja z napędem na wszystkie koła i dwoma silnikami elektrycznymi jest dostępna za 379 dolarów miesięcznie w ramach 36-miesięcznej umowy.

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Wersja wyposażenia Wind obejmuje między innymi podgrzewane przednie fotele, bezprzewodowe ładowanie telefonu oraz bezprzewodowe połączenie Apple CarPlay i Android Auto. Kia oferuje również bonus w wysokości 1500 dolarów za zakup EV3, a finansowanie jest dostępne przy oprocentowaniu 0,9% rocznie na 48 miesięcy.

Porównanie z konkurentami

Według danych publikacji bazowy Chevrolet Bolt roku modelowego 2027 w takich samych warunkach leasingu — 36 miesięcy i wpłata 3999 dolarów — kosztuje 423 dolary miesięcznie. Nissan Leaf S+ z 2027 roku jest oferowany za 474 dolary miesięcznie, podczas gdy Leaf SV+ kosztuje 449 dolarów.

Chevrolet Bolt i Nissan Leaf są dostępne wyłącznie z napędem na przednie koła, podczas gdy leasing EV3 z napędem na wszystkie koła kosztuje mniej niż 400 dolarów miesięcznie. Leaf o największym zasięgu ma deklarowany zasięg 303 mil, a Bolt — 262 mil. Jednocześnie przy zakupie bez finansowania Bolt pozostaje najtańszy: jego cena początkowa wynosi 28 995 dolarów, EV3 po uwzględnieniu bonusu — 29 885 dolarów, a Leaf — 31 565 dolarów.

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