Flota 74 elektrycznych autobusów szkolnych w Oakland w Kalifornii oddała do sieci elektroenergetycznej 1,7 GWh energii w ciągu ostatnich dwóch lat. Autobusy wyposażone w stacje ładowania z technologią vehicle-to-grid, czyli V2G, mogą jednocześnie przekazywać do sieci około 2 MW mocy — według szacunków wystarcza to do zasilenia około tysiąca gospodarstw domowych wieczorem.

Energia z baterii autobusów

Jak informuje Electrek, łączna pojemność baterii floty autobusów wynosi 11,5 MWh. W nocy pojazdy się ładują, w dzień zużywają na trasach około 20–40% energii, a po zakończeniu dnia szkolnego podłączają się do ładowarek V2G i oddają energię do sieci.

Energia elektryczna trafia do systemu w okresie wieczornego szczytu zużycia, kiedy mieszkańcy wracają do domów i intensywniej korzystają z klimatyzacji, oświetlenia oraz urządzeń domowych. W święta i latem, gdy obciążenie kalifornijskiej sieci rośnie, autobusy mogą być dla niej zasobem przez cały dzień.

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Model dla okręgu szkolnego

Ładowarki do projektu wyprodukowała firma Tellus Power, a systemem zarządza Zum. W ciągu dwóch lat działania dostępność systemu przekroczyła 99,5%. W materiale zaznaczono, że taki model pozwala okręgowi szkolnemu kupować energię elektryczną, gdy jest tańsza, i przekazywać ją do sieci w okresach wyższych cen.

Tellus Power realizuje lub przygotowuje także inne projekty V2G: dla czterech autobusów szkolnych w Burlington w stanie Vermont, dwóch autobusów miejskich w Burnaby w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej, trzech lokalizacji okręgów szkolnych w Illinois oraz floty 104 autobusów szkolnych w San Francisco, którą planuje się rozszerzyć do 238 pojazdów.

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