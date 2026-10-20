美国加利福尼亚州奥克兰一支由74辆电动校车组成的车队，在过去两年间向电网回送了1.7吉瓦时电能。这些公交车配备了采用车网互动（V2G）技术的充电站，可同时向电网输送约2兆瓦电力——据估算，这足以在晚间为约1000户家庭供电。

巴士电池的能源

据Electrek报道，该巴士车队的电池总容量为11.5兆瓦时。车辆在夜间充电，白天在行驶路线上消耗约20%至40%的电量，并在放学后接入V2G充电设备，将电能回送至电网。

电力在晚间用电高峰期间进入系统，此时居民返回家中，更频繁地使用空调、照明和家用电器。在节假日和夏季，加利福尼亚州电网负荷增加时，这些巴士可在全天为电网提供资源。

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学校学区的模式

该项目的充电设备由Tellus Power制造，系统运营由Zum负责。在两年的运行期间，系统可用率超过99.5%。报道指出，这一模式使学区能够在电价较低时购买电力，并在价格较高期间将其输送回电网。

Tellus Power还在实施或筹备其他V2G项目：包括佛蒙特州伯灵顿的4辆校车、加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比的2辆城市公交车、伊利诺伊州3处学区场地，以及旧金山由104辆校车组成的车队，后者计划扩展至238辆。

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