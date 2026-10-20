Парк из 74 электрических школьных автобусов в Окленде, штат Калифорния, за последние два года вернул в электросеть 1,7 ГВт·ч энергии. Автобусы, оснащенные зарядными станциями с технологией vehicle-to-grid, или V2G, могут одновременно отдавать в сеть около 2 МВт мощности — по расчетам, этого достаточно для питания примерно тысячи домохозяйств в вечернее время.

Энергия автобусных батарей

Как сообщает Electrek, суммарная емкость батарей автобусного парка составляет 11,5 МВт·ч. Ночью машины заряжаются, днем расходуют на маршрутах примерно 20–40% заряда, а после окончания учебного дня подключаются к V2G-зарядкам и отдают энергию в сеть.

Электроэнергия поступает в систему в период вечернего пикового потребления, когда жители возвращаются домой и активнее используют кондиционеры, освещение и бытовые приборы. В праздничные дни и летом, когда нагрузка на калифорнийскую сеть возрастает, автобусы могут быть ее ресурсом в течение всего дня.

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Модель для школьного округа

Зарядные устройства для проекта изготовила компания Tellus Power, а эксплуатацией системы занимается Zum. За два года работы уровень доступности системы превысил 99,5%. В материале отмечается, что такая схема позволяет школьному округу покупать электроэнергию тогда, когда она дешевле, и отдавать ее в сеть в периоды более высокой стоимости.

Tellus Power также реализует или готовит другие V2G-проекты: для четырех школьных автобусов в Берлингтоне, штат Вермонт, двух городских автобусов в Бернаби в канадской Британской Колумбии, трех площадок школьных округов в Иллинойсе и парка из 104 школьных автобусов в Сан-Франциско, который планируют расширить до 238 машин.

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