Benzyna 95 w Polsce stanieje o 9 groszy — RMF24

W Polsce w środę maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,70 zł, czyli o 9 groszy mniej niż dzień wcześniej. Benzyna 98 stanieje o 13 groszy, do 7,43 zł za litr. Jednocześnie maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie o 1 grosz i wyniesie 7,98 zł za litr, informuje RMF24.

Nowe maksymalne ceny

We wtorek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 — 7,56 zł, a oleju napędowego — 7,97 zł. Nowe maksymalne ceny ogłosił minister energii Polski.

Ogłoszenie jest częścią trzeciego etapu pakietu „Niższe ceny paliw”, którego celem jest powstrzymanie wzrostu cen na stacjach paliw i obniżenie wydatków kierowców na paliwo. Za nieprzestrzeganie maksymalnych cen kara może sięgnąć 1 mln zł.

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Podatek od nadzwyczajnych zysków

Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent Polski podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa przewiduje 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw płynnych uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Zgodnie z planem rządu pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

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