Бензин АИ-95 в Польше подешевеет на 9 грошей — RMF24

В Польше в среду максимальная цена литра бензина АИ-95 составит 6,70 злотого — на 9 грошей меньше, чем днём ранее. Бензин АИ-98 подешевеет на 13 грошей, до 7,43 злотого за литр. В то же время максимальная цена дизельного топлива вырастет на 1 грош и составит 7,98 злотого за литр, сообщает RMF24.

Новые максимальные цены

Во вторник литр бензина АИ-95 стоил не более 6,79 злотого, бензина АИ-98 — 7,56 злотого, а дизельного топлива — 7,97 злотого. Новые максимальные цены объявил министр энергетики Польши.

Объявление является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже», цель которого — сдержать рост цен на заправках и снизить расходы водителей на топливо. За несоблюдение максимальных цен штраф может достигать 1 млн злотых.

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Налог на сверхприбыли

Механизм ввели после вступления в силу части положений закона о налоге на чрезвычайные прибыли топливных предприятий. Президент Польши подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля.

Закон предусматривает 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива, полученную с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. Согласно плану правительства, пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых.

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