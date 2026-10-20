General Motors закроет предприятие Brownstown Battery Assembly в Детройте, где собирали высоковольтные батареи для электрического седана Cadillac Celestiq, а также батареи и приводные модули для Chevrolet Corvette E-Ray. Как сообщает InsideEVs, компания подтвердила закрытие площадки.

Предприятие выведут из эксплуатации

Завод площадью 480 тысяч квадратных футов открыли в 2009 году. По данным Automotive News, на которое ссылается издание, предприятие планируют вывести из эксплуатации к следующему лету, когда закончится срок аренды.

Число работников на площадке сократилось примерно с 300 человек в период наибольшей загрузки до менее чем десятка. Это произошло после снижения производства на фоне более слабого, чем ожидалось, спроса. Сотрудников, которых затронули изменения, уведомили об этом ранее в этом году и предложили им работу на других предприятиях в регионе.

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Смена производственных приоритетов

Закрытие Brownstown Battery Assembly происходит на фоне пересмотра GM стратегии силовых установок. Компания продолжает производить электромобили, однако теперь отдает приоритет автомобилям с бензиновыми двигателями.

Ранее в этом году GM вышла из совместного с Samsung SDI проекта строительства завода батарей в Индиане. В 2024 году автопроизводитель также отказался от участия в проекте предприятия по выпуску батарей в Лансинге стоимостью 2,5 млрд долларов, оставив LG Energy Solution во главе проекта.

В третьем квартале GM продала в США 25 472 электромобиля против 66 501 за аналогичный период предыдущего года. Издание отмечает, что на прошлогодние показатели повлиял спрос перед отменой федерального налогового кредита в размере 7 500 долларов.

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