Hyundai перевёл поставки кроссовера Creta для мексиканского рынка из Индонезии во Вьетнам, чтобы избежать 50-процентной пошлины на готовые автомобили из стран, не имеющих торгового соглашения с Мексикой. Автомобили вьетнамского производства начали поступать в августе, сообщает The Rio Times.

Мексика применяет 50-процентную пошлину к готовым автомобилям, импортируемым из Китая и других стран, не имеющих с ней торгового соглашения, с 1 января 2026 года. Исключение действует для автомобилей с двигателями объёмом менее 1,0 литра.

Поставки из Вьетнама

Вьетнам является участником Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве, в которое также входит Мексика. Поэтому Creta, произведённые во Вьетнаме, не подпадают под 50-процентный тариф, действующий для импорта из Индонезии.

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В первом полугодии 2026 года Hyundai продал в Мексике 8 541 автомобиль Creta. Компания также изучает возможность поставок Grand i10 с двигателем объёмом менее 1,0 литра, чтобы воспользоваться тарифным исключением. Текущая версия модели с 1,2-литровым двигателем импортируется из Индии, которая также не имеет торгового соглашения с Мексикой.

Продажи автомобилей выросли

С января по сентябрь 2026 года в Мексике продали 1 144 002 новых легковых транспортных средства — на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это рекордный результат за девять месяцев. В сентябре продажи достигли 129 288 автомобилей, что на 8% больше в годовом выражении.

10 декабря 2025 года Сенат Мексики одобрил тарифы от 5% до 50% для 1 463 товарных позиций: решение поддержали 76 сенаторов, пятеро проголосовали против, ещё 35 воздержались. Также 13 октября Мексика опубликовала декрет, который на пять лет отменяет 10-процентную пошлину на запчасти для сборки автомобилей. Льгота доступна только компаниям с заводами в Мексике и разрешением на таможенный склад и не изменяет тариф на готовые автомобили.

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