现代汽车将面向墨西哥市场的Creta跨界车供应地从印度尼西亚转至越南，以避免对来自未与墨西哥签订贸易协定国家的整车征收50%的关税。据The Rio Times报道，越南生产的汽车于8月开始到货。

自2026年1月1日起，墨西哥对从中国及其他未与其签订贸易协定国家进口的整车征收50%的关税。排量小于1.0升的汽车可享受例外。

从越南供应

越南是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》成员，该协定成员还包括墨西哥。因此，在越南生产的Creta不适用针对从印度尼西亚进口车辆的50%关税。

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2026年上半年，现代汽车在墨西哥销售了8,541辆Creta。该公司还在研究供应搭载排量小于1.0升发动机的Grand i10，以利用关税豁免。目前搭载1.2升发动机的该车型版本从印度进口，印度同样未与墨西哥签订贸易协定。

汽车销量增长

2026年1月至9月，墨西哥共售出1,144,002辆新乘用车，比去年同期增长5%。这是九个月期间的创纪录成绩。9月销量达到129,288辆，同比增长8%。

2025年12月10日，墨西哥参议院批准对1,463个商品类别征收5%至50%的关税：76名参议员支持该决定，5人投反对票，另有35人弃权。此外，墨西哥于10月13日公布了一项法令，五年内取消用于汽车组装零部件的10%关税。该优惠仅适用于在墨西哥设有工厂并获准设立保税仓库的公司，且不会改变整车关税。

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