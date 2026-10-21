英国最大的能源供应商Octopus为车队提供电动汽车和厢式货车公共充电最高30%的折扣。FleetBoost服务旨在帮助企业在转向电动交通工具时降低成本，Autocar报道。

覆盖三家网络的折扣

FleetBoost可通过与Rightcharge共同开发的Octopus Fleet平台，为每位驾驶员提供按月订阅服务。该平台可用于查找和支付公共充电费用，自动报销家庭充电开支，并向车队管理人员展示电力支出。

MFG EV Power、Ionity和Be.EV充电站目前已实施优惠费率。Octopus计划在未来几个月将其他网络纳入该计划。该公司表示，英国99%的地区距离最近的FleetBoost充电点在14英里以内，价格较低的充电桩已在应用程序中标注。

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公共充电成本

Octopus的一名代表告诉Autocar，车队能够带来稳定的车辆流量，并有助于保持充电站的使用率。他表示，这促成了就较低费率达成协议。

根据Rightcharge的一份报告，2025年公共充电占车队所有充电次数的27%，但占其电力支出的57%。在最昂贵的网络中，电价可达每千瓦时93便士，而采用低夜间费率的家庭电价则低于每千瓦时7便士。

行业协会ChargeUK将这一差异归因于高能源价格、固定费用，以及公共充电20%的增值税，而家庭用电的增值税为5%。对于特斯拉Model Y，取决于充电地点，每英里的成本可在1.5便士至21便士之间。根据英国税务海关总署最新的参考费率，类似的柴油车每英里成本为16便士，汽油车为17便士。

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