В Великобритании крупнейший поставщик энергии Octopus предложил автопаркам скидки до 30% на публичную зарядку электромобилей и фургонов. Сервис FleetBoost должен помочь компаниям сократить расходы при переходе на электрический транспорт, сообщает Autocar.

Скидки в трёх сетях

FleetBoost доступен по ежемесячной подписке для каждого водителя через платформу Octopus Fleet, разработанную совместно с Rightcharge. Она позволяет находить и оплачивать публичную зарядку, автоматизирует возмещение расходов на домашнюю зарядку и показывает менеджерам автопарков расходы на электроэнергию.

Сниженные тарифы уже действуют на зарядных станциях MFG EV Power, Ionity и Be.EV. Octopus планирует подключить к программе другие сети в ближайшие месяцы. По данным компании, для 99% территории Великобритании ближайший пункт зарядки FleetBoost находится в пределах 14 миль, а более дешёвые зарядные устройства отмечены в приложении.

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Стоимость публичной зарядки

Представитель Octopus сообщил Autocar, что автопарки обеспечивают стабильный поток автомобилей и помогают поддерживать загруженность зарядных станций. По его словам, это способствовало договорённостям о более низких тарифах.

Согласно отчёту Rightcharge, в 2025 году публичная зарядка составила 27% всех сеансов зарядки автопарков, однако на неё пришлось 57% их расходов на электроэнергию. В самых дорогих сетях электроэнергия может стоить 93 пенса за киловатт-час, тогда как по домашнему тарифу с низкими ночными ставками — менее 7 пенсов за киловатт-час.

Отраслевая ассоциация ChargeUK объяснила эту разницу высокими ценами на энергию, фиксированными платежами и НДС в размере 20% для публичной зарядки против 5% для домашней электроэнергии. Для Tesla Model Y расходы могут составлять от 1,5 до 21 пенса за милю в зависимости от места зарядки. По последним ориентировочным ставкам HM Revenue & Customs, аналогичный дизельный автомобиль обходится в 16 пенсов за милю, бензиновый — в 17 пенсов.

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