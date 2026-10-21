W Wielkiej Brytanii największy dostawca energii, Octopus, zaoferował flotom zniżki do 30% na publiczne ładowanie samochodów elektrycznych i furgonetek. Usługa FleetBoost ma pomóc firmom obniżyć koszty podczas przechodzenia na transport elektryczny, informuje Autocar.

Zniżki w trzech sieciach

FleetBoost jest dostępny w ramach miesięcznej subskrypcji dla każdego kierowcy za pośrednictwem platformy Octopus Fleet, opracowanej wspólnie z Rightcharge. Umożliwia ona znajdowanie i opłacanie publicznego ładowania, automatyzuje zwrot kosztów ładowania w domu oraz pokazuje menedżerom flot wydatki na energię elektryczną.

Obniżone stawki obowiązują już na stacjach ładowania MFG EV Power, Ionity i Be.EV. Octopus planuje w najbliższych miesiącach dołączyć do programu inne sieci. Według firmy dla 99% terytorium Wielkiej Brytanii najbliższy punkt ładowania FleetBoost znajduje się w odległości do 14 mil, a tańsze ładowarki są oznaczone w aplikacji.

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Koszt publicznego ładowania

Przedstawiciel Octopus powiedział Autocarowi, że floty zapewniają stały napływ pojazdów i pomagają utrzymywać obciążenie stacji ładowania. Jak stwierdził, przyczyniło się to do zawarcia porozumień dotyczących niższych stawek.

Zgodnie z raportem Rightcharge w 2025 roku publiczne ładowanie stanowiło 27% wszystkich sesji ładowania flot, lecz przypadło na nie 57% ich wydatków na energię elektryczną. W najdroższych sieciach energia elektryczna może kosztować 93 pensy za kilowatogodzinę, podczas gdy w taryfie domowej z niskimi stawkami nocnymi — mniej niż 7 pensów za kilowatogodzinę.

Stowarzyszenie branżowe ChargeUK wyjaśniło tę różnicę wysokimi cenami energii, opłatami stałymi i 20-procentowym VAT na publiczne ładowanie wobec 5% dla energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W przypadku Tesli Model Y koszt może wynosić od 1,5 do 21 pensów za milę, w zależności od miejsca ładowania. Według najnowszych orientacyjnych stawek HM Revenue & Customs porównywalny samochód z silnikiem Diesla kosztuje 16 pensów za milę, a benzynowy — 17 pensów.

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