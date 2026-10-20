Hyundai przeniósł dostawy crossovera Creta na rynek meksykański z Indonezji do Wietnamu, aby uniknąć 50-procentowego cła na gotowe samochody z krajów, które nie mają umowy handlowej z Meksykiem. Samochody wyprodukowane w Wietnamie zaczęły napływać w sierpniu, informuje The Rio Times.

Meksyk stosuje od 1 stycznia 2026 roku 50-procentowe cło na gotowe samochody importowane z Chin i innych państw, które nie mają z nim umowy handlowej. Wyjątek dotyczy samochodów z silnikami o pojemności mniejszej niż 1,0 litra.

Dostawy z Wietnamu

Wietnam jest stroną Kompleksowego i Progresywnego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego, do którego należy także Meksyk. Dlatego Crety produkowane w Wietnamie nie podlegają 50-procentowemu cłu obowiązującemu w przypadku importu z Indonezji.

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W pierwszej połowie 2026 roku Hyundai sprzedał w Meksyku 8 541 samochodów Creta. Firma rozważa również dostawy modelu Grand i10 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 1,0 litra, aby skorzystać z wyjątku celnego. Obecna wersja modelu z silnikiem 1,2 litra jest importowana z Indii, które również nie mają umowy handlowej z Meksykiem.

Sprzedaż samochodów wzrosła

Od stycznia do września 2026 roku w Meksyku sprzedano 1 144 002 nowe pojazdy osobowe — o 5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Był to rekordowy wynik dla dziewięciu miesięcy. We wrześniu sprzedaż sięgnęła 129 288 samochodów, o 8% więcej rok do roku.

10 grudnia 2025 roku Senat Meksyku zatwierdził cła od 5% do 50% dla 1 463 kategorii towarowych: decyzję poparło 76 senatorów, pięciu głosowało przeciw, a kolejnych 35 wstrzymało się od głosu. Ponadto 13 października Meksyk opublikował dekret, który na pięć lat znosi 10-procentowe cło na części do montażu samochodów. Ulga jest dostępna wyłącznie dla firm posiadających zakłady w Meksyku i zezwolenie na skład celny oraz nie zmienia cła na gotowe samochody.

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