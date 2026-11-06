2026年11月6日——基辅地铁成立66周年：历史与趣闻

1960年11月6日，基辅开通了地铁一期工程——这是乌克兰首条地铁系统。当时，列车开始在斯维亚托申斯克-布罗瓦尔斯克线的5个车站之间运行，该路段总长5.2公里。 自那时起，地铁已成为首都的主要公共交通方式之一，其发展历程也已成为基辅历史的一部分。

乌克兰首条地铁于1960年11月6日在基辅开通。2026年将迎来这一事件的66周年纪念。正因如此，每年11月初，人们都会纪念首条地铁线路的开通，并缅怀参与其建设的人们。 这既不是国家法定节假日，也不是官方休息日，而是乌克兰交通史和首都历史上的一个纪念日。

开通之初，地铁共有五座车站：“火车站”、“大学”、“克列什恰蒂克”、“军械库”和“第聂伯”。这些车站将火车站与市中心及第聂伯区连接了起来。 按当今标准来看，首期线路虽短，但对基辅而言却是一场真正的交通盛事。这座城市由此获得了一种不受交通拥堵和繁忙街道影响的快速出行方式。

1960年11月6日，首列客运列车从“赫雷夏蒂克”站发车。苏联领导层代表出席了盛大的开通仪式，其中包括乌克兰共产党中央委员会第一书记尼古拉·皮德戈尔内。 历史照片中留存了在“赫雷夏蒂克”站剪彩仪式的画面。自那时起，这一日期便成为乌克兰地铁历史的起点。

基辅建设地铁的构想是如何产生的

在第一座车站开通之前很久，基辅就已萌生了建设地下交通系统的想法。早在1884年，市议会代表们就曾讨论过修建地下铁路的可能性。 其中一条提议的路线计划将邮政广场与贝萨拉布卡连接起来，那里原计划建设一座新的火车站。然而，当时该项目未获支持，城市继续发展地面交通。

19世纪末，基辅开始积极建设有轨电车网络。1891年，这里开通了马车轨道——即“康库”轨道。由于城市地形复杂，部分路段后来被电动有轨电车取代。 基辅成为该地区首批引入此类交通工具的城市之一。然而，有轨电车无法完全解决各城区之间的交通连接问题，尤其是考虑到城市复杂的地理环境和不断增长的人口数量。

1916年和1918年，人们再次提出了建设地下铁路的构想。但当时国家正经历政治动荡、战争和经济困难，因此未能实现这一宏伟计划。 20世纪30年代，随着城市快速扩张和交通压力日益增大，更切实可行的规划开始浮出水面。 1936年，基辅市议会主席团批准了一项全长约40公里的地下环形铁路项目。该项目本应连接基辅各区及近郊，但最终未能进入全面施工阶段。

20世纪30年代，还开始在第聂伯河下修建隧道。计划建造水下通道，以确保河两岸之间的铁路交通。 工程动用了约2万人。然而，1941年2月施工期间出现了严重问题，随着德苏战争的爆发，工程被迫停工。 战后工程曾一度恢复，但1949年该项目被认定为不切实际，最终彻底终止。取而代之的是，城市将重心转向了建设一套功能完备的地铁系统。

第一条地铁线路是如何建成的

战后的基辅亟需新的交通方式。这座城市正在从第二次世界大战的破坏中重建，人口不断增长，而居住区与市中心之间的距离也日益明显。 1949年，地铁建设筹备工作正式启动。主线路选定为从斯维亚托申经市中心至达尔尼察的路线，旨在连接城市的西部和东部。

由于基辅地形地貌的特殊性，第一期工程的建设十分艰巨。该市位于第聂伯河两岸，市中心区域存在显著的高差。工程师们不得不综合考虑地质条件、坡度以及河流的临近因素。 部分隧道深埋地下，其余路段则采用明挖施工法。

“阿森纳尔纳”站成为最复杂的工程之一。由于第聂伯河右岸地形特征的特殊性，该站建在极深的地下。 最终，站台位于地下约105.5米处。正因如此，“阿森纳尔纳”站常被称为世界上最深的地铁站。乘客从地面前往该站时，需要乘坐两段自动扶梯。

该工程的另一大特点在于，地铁列车最初无法直接驶入地下系统。为此，在第聂伯河畔专门建了一个临时车辆段。 车厢先经铁路运至达尔尼察，随后被转移到专用推车上，再沿有轨电车轨道运至“第聂伯”站。在那里，工作人员借助专用设备将车厢提升至站台高度，并将其驶入隧道。 由于地铁尚未与其他铁路线路实现全面连接，因此不得不采用这种不同寻常的运输方式。1960年10月，一期工程的主要施工已接近尾声。 建设者们正为车站、隧道、设备及列车投入运营做最后准备。终于在11月6日，首批乘客得以体验这种新型交通工具。这对基辅而言，标志着一场重大交通变革的开始。

基辅地铁的首批车站是什么样子的

最初的五座车站不仅具有交通意义，还具有建筑意义。它们的设计风格体现了20世纪中叶苏联建筑的特色：大理石、花岗岩、装饰元素以及庄严的大厅。 每座车站都有其独特的细节设计，旨在凸显其在城市空间中的地位。

“火车站”站成为乘火车抵达基辅的乘客的重要枢纽。 它确保了火车站与市中心之间的便捷连接。“大学”站因毗邻基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学而得名。其内部装饰以红色大理石和科学文化界杰出人物的半身像为特色。

“克列什恰蒂克”站位于首都正中心。该站迅速成为地铁系统中最重要的站点之一，因为它连接了城市的主干道和中央机构。“阿森纳尔纳”站以其创纪录的深度而闻名。 而“第聂伯”站则因其位于河畔以及站台的开放式结构而独具特色。从这里，乘客可以眺望第聂伯河、桥梁以及周围的风景。这些车站至今仍是基辅历史建筑的一部分。 它们让人回想起20世纪60年代初这座城市的面貌，以及当时人们对现代公共交通的构想。首批车站不仅连接了几个区域，更奠定了整个系统的基石，该系统后来覆盖了首都的大部分地区。

基辅地铁开通后的发展历程

随着第一期工程的开通，地铁系统开始迅速扩张。 早在1963年，就开通了一段包含三座车站的新线路——“理工学院”、“布尔什维克工厂”（现为“舒利亚夫斯卡”）和“别列斯特斯卡”。 这使得线路得以向西延伸，覆盖了城市的新区域。

1965年11月5日，横跨第聂伯河的地铁桥正式开通，成为发展历程中的重要里程碑。得益于此，斯维亚托申斯克-布罗瓦尔斯卡线得以延伸至左岸。 线路经“水力公园”站延伸至达尔尼察，随后又向东延伸。这对左岸地区的居民尤为重要，因为此前他们前往市中心较为困难。

在随后的几年里，地铁网络持续扩展。到1971年，该线路向西延伸至“斯维亚托申”站，向东延伸至“共青团站”（现称“切尔尼戈夫站”）。 当时线路总长度达到约18公里。就这样，最初那段短途线路逐渐发展成为一条连接首都各区域的完整交通大动脉。 随后，基辅又新增了两条线路——库雷尼夫斯克-红军线（现为奥博隆-特雷姆基线）和西雷茨克-佩切尔斯克线。 地铁网络逐渐覆盖了新的住宅区、商业区、教育机构和交通枢纽。如今，基辅地铁拥有三条线路，是该市主要的公共交通方式之一。

关于乌克兰首条地铁的有趣事实

基辅地铁的历史中蕴藏着许多细节，甚至会让每天乘坐地铁的人感到惊讶。

“阿森纳尔纳”站是世界上最深的地铁站之一。 其站台位于地下约105.5米处。这一特点与第聂伯河右岸的地形有关。 由于深度较大，乘客需通过两部自动扶梯下行至站台。

第一条线路开通时仅有5个车站。 如今看来这似乎是一条较短的线路，但当时它却成为城市交通发展的重要一步。首段线路将火车站、市中心和第聂伯河连接了起来。

车厢运送至地铁的方式颇为独特。 在正式运营前，车厢先被运至达尔尼察，随后通过有轨电车轨道上的专用推车运送至“第聂伯”站。在那里，车厢被提升至站台高度。

“第聂伯”站的选址颇为独特。 它建在河流上方，而非深埋地下。其站台和高架桥成为第一条地铁线最具特色的部分之一。

地铁于11月6日开通。 这一日期选定于苏联时期，当时11月7日是十月革命周年纪念日。地铁的盛大开通仪式便定于这一国家节日之际举行。

首批车站已成为建筑地标。其装饰采用了大理石、花岗岩、装饰性照明及其他材料。部分最初的建筑设计至今仍得以保留。

基辅地铁周年纪念活动

11月6日并没有专门的全国性节日传统。这首先是一个历史性日期，人们通常在回顾基辅发展史及乌克兰公共交通发展历程时才会提及。 在地铁开通周年之际，市政机构、交通企业和博物馆可以准备主题资料、档案照片、导览活动或关于地铁运营的故事。对于乘客来说，这也是以崭新视角重新审视那些熟悉的车站的好机会。 例如，可以关注“大学”站的建筑风格、“第聂伯”站独特的地理位置，或是“军械库”站的深度。每一座车站背后都有一段与城市发展及当时工程设计方案息息相关的独特故事。

纪念这一日期的另一种方式是翻看老照片、阅读首批乘客的回忆录，或是深入了解那些建设地铁的人们。 毕竟，在那些司空见惯的线路背后，凝聚着工程师、建筑师、施工人员和交通工作者们巨大的心血。正是他们的努力，才让基辅拥有了这套系统——如今若没有它，首都的日常生活将难以想象。

在超过六个十年的时间里，地铁经历了扩建、现代化改造、车站更名以及种种严峻考验。 在全面战争期间，当空袭警报响起时，地铁站也成为了市民的避难所。因此，基辅地铁的历史不仅是一部交通史，更是一部记录这座城市如何变迁并适应新挑战的历史。

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