6 ноября 2026 года — 66 лет Киевскому метро: история и интересные факты

6 ноября 1960 года в Киеве запустили первую очередь метрополитена — первую систему метро в Украине. Тогда поезда начали курсировать по пяти станциям Святошинско-Броварской линии, а общая протяженность участка составляла 5,2 километра. С тех пор метро стало одним из главных видов общественного транспорта столицы, а его история стала частью истории самого Киева.

Первый метрополитен в Украине открыли 6 ноября 1960 года в Киеве. В 2026 году исполняется 66 лет с момента этого события. Именно поэтому ежегодно в начале ноября вспоминают о запуске первой подземной линии и о людях, которые работали над её строительством. Это не государственный праздник и не официальный выходной, а памятная дата в истории украинского транспорта и столицы.

На момент открытия метро насчитывало пять станций: «Вокзальную», «Университет», «Крещатик», «Арсенальную» и «Днепр». Они соединили железнодорожный вокзал с центральной частью города и районом Днепра. Первый участок был коротким по современным меркам, но для Киева это стало настоящим транспортным событием. Город получил быстрый способ передвижения, не зависящий от пробок и пересечения загруженных улиц.

Первый пассажирский поезд отправился со станции «Крещатик» 6 ноября 1960 года. Торжественное открытие состоялось при участии представителей советского руководства, в частности первого секретаря ЦК КПУ Николая Подгорного. На исторических фотографиях сохранились кадры церемонии, во время которой перерезали ленту на станции «Крещатик». С тех пор эта дата стала точкой отсчёта истории метрополитена в Украине.

Как возникла идея построить метро в Киеве

Идея подземного транспорта в Киеве появилась задолго до открытия первой станции. Еще в 1884 году депутаты городской управы обсуждали возможность проложить подземную железную дорогу. Один из предложенных маршрутов должен был соединить Почтовую площадь с Бессарабкой, где планировали обустроить новый железнодорожный вокзал. Однако тогда проект не поддержали, и город продолжил развивать наземный транспорт.

В конце XIX века Киев начал активно развивать трамвайную сеть. В 1891 году здесь открыли конную железную дорогу — конку. Из-за сложного рельефа города на отдельных участках её впоследствии заменили электрическим трамваем. Киев стал одним из первых городов региона, где появился такой вид транспорта. Однако трамваи не могли полностью решить проблему сообщения между районами, особенно с учетом сложной географии города и роста численности населения.

К идее подземной железной дороги возвращались в 1916 и 1918 годах. Но тогда страна переживала политические потрясения, войны и экономические трудности, поэтому реализовать масштабный замысел не удалось. Более реальные планы начали появляться в 1930-х годах, когда город быстро рос, а транспортная нагрузка увеличивалась. В 1936 году президиум Киевсовета утвердил проект подземного железнодорожного кольца протяженностью около 40 километров. Оно должно было соединить различные районы Киева и пригороды, но до полноценного строительства дело так и не дошло.

В 1930-х годах также начали строить туннели под Днепром. Планировалось создать подводные переходы, которые должны были обеспечить железнодорожное сообщение между берегами реки. К работам привлекли около 20 тысяч человек. Однако в феврале 1941 года во время строительства возникли серьезные проблемы, а с началом немецко-советской войны работы остановили. После войны к ним возвращались, но в 1949 году проект признали нецелесообразным и окончательно прекратили. Вместо этого город сосредоточился на строительстве полноценного метрополитена.

Как строили первую линию метро

Послевоенный Киев нуждался в новом транспорте. Город восстанавливался после разрушений Второй мировой войны, население увеличивалось, а расстояния между жилыми районами и центром становились всё более ощутимыми. В 1949 году началась подготовка к строительству метрополитена. В качестве основного направления был выбран маршрут от Святошина через центр до Дарницы, который должен был соединить западную и восточную части города.

Строительство первой очереди было сложным из-за особенностей киевского рельефа. Город расположен на обоих берегах Днепра, а под центральной частью имеются значительные перепады высот. Инженерам приходилось учитывать грунты, склоны и близость реки. Часть туннелей прокладывали глубоко под землей, а для других участков использовали открытый способ строительства.

Одним из самых сложных объектов стала станция «Арсенальная». Её построили на большой глубине из-за особенностей рельефа правого берега Днепра. В результате платформа оказалась примерно на глубине 105,5 метра под землей. Именно поэтому «Арсенальную» часто называют самой глубокой станцией метро в мире. Чтобы добраться до неё с поверхности, пассажирам нужно воспользоваться двумя эскалаторами.

Еще одна особенность строительства заключалась в том, что вагоны для метро поначалу не могли просто въехать в подземную систему. Для их доставки обустроили временное депо у Днепра. Вагоны доставляли по железной дороге в Дарницу, затем перемещали на специальные тележки и по трамвайным путям доставляли до станции «Днепр». Там их поднимали на уровень платформы с помощью специального устройства и заводили в тоннель. Такой необычный способ транспортировки был необходим, пока метрополитен не имел полноценного сообщения с другими железнодорожными путями. В октябре 1960 года основные работы первой очереди уже завершались. Строители готовили станции, туннели, оборудование и подвижной состав к запуску. И вот 6 ноября первые пассажиры смогли воспользоваться новым видом транспорта. Для Киева это стало началом больших перемен в сфере транспорта.

Какими были первые станции киевского метро

Первые пять станций имели не только транспортное, но и архитектурное значение. Их оформляли в стиле, характерном для советской архитектуры середины XX века: с мрамором, гранитом, декоративными элементами и торжественными залами. Каждая станция имела свои собственные детали, которые должны были подчеркивать её место в городском пространстве.

«Вокзальная» стала важным узлом для пассажиров, приезжавших в Киев по железной дороге. Она обеспечивала удобное сообщение между вокзалом и центром города. «Университет» получила своё название из-за близости к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко. Её интерьер отличается красным мрамором и бюстами выдающихся деятелей науки и культуры.

«Крещатик» открыли в самом центре столицы. Станция быстро стала одной из важнейших в системе, ведь обеспечивала доступ к главной улице города и центральным учреждениям. «Арсенальная» известна своей рекордной глубиной. А станция «Днепр» стала особенной благодаря расположению над рекой и открытой конструкции платформы. Отсюда пассажиры могли видеть Днепр, мосты и окружающие пейзажи. Эти станции и сегодня остаются частью исторической архитектуры Киева. Они напоминают о том, каким был город в начале 1960-х годов и как тогда представляли себе современный общественный транспорт. Первые станции не просто соединили несколько районов — они заложили основу системы, которая впоследствии охватила значительную часть столицы.

Как развивалось киевское метро после открытия

После запуска первой очереди метрополитен начал быстро расширяться. Уже в 1963 году открыли новый участок с тремя станциями — «Политехнический институт», «Завод «Большевик» (ныне «Шулявская») и «Берестейская». Это позволило продлить линию в западном направлении и охватить новые районы города.

Важным этапом стало открытие метромоста через Днепр 5 ноября 1965 года. Благодаря ему Святошинско-Броварская линия смогла перейти на левый берег. Маршрут продлили через станцию «Гидропарк» до Дарницы, а впоследствии — дальше на восток. Это стало особенно важным для жителей левобережных районов, которым раньше было сложнее добираться до центра.

В течение последующих лет метро продолжало развиваться. К 1971 году линию продлили на запад до станции «Святошин», а на востоке — до станции «Комсомольская», ныне «Черниговская». Общая протяженность маршрута тогда достигла примерно 18 километров. Так первый короткий участок превратился в полноценную транспортную артерию, соединившую разные части столицы. Впоследствии в Киеве появились ещё две линии — Куреневско-Красноармейская, ныне Оболонско-Теремковская, и Сирецко-Печерская. Метрополитен постепенно охватил новые жилые массивы, деловые районы, учебные заведения и транспортные узлы. Сегодня киевское метро имеет три линии и является одним из основных видов общественного транспорта города.

Интересные факты о первом метрополитене Украины

История киевского метро таит немало подробностей, которые могут удивить даже тех, кто ежедневно пользуется метро.

«Арсенальная» — одна из самых глубоких станций в мире. Её платформа расположена примерно на глубине 105,5 метра. Такая особенность связана с рельефом правого берега Днепра. Из-за значительной глубины пассажиры спускаются на платформу по двум эскалаторам.

Первую линию открыли всего с пятью станциями. Сегодня это кажется небольшим маршрутом, но тогда он стал важным шагом в развитии городского транспорта. Первый участок соединил железнодорожный вокзал, центр и Днепр.

Вагоны доставляли в метро необычным способом. До запуска полноценного сообщения их привозили в Дарницу, а затем на специальных тележках по трамвайным путям доставляли до станции «Днепр». Там вагоны поднимали на уровень платформы.

Станция «Днепр» имеет необычное расположение. Она построена над рекой, а не глубоко под землей. Её платформа и эстакада стали одной из характерных частей первой линии.

Метро открылось 6 ноября. Дату выбрали в советский период, когда на 7 ноября приходилась годовщина Октябрьской революции. Торжественный запуск метро приурочили к этому государственному празднику.

Первые станции стали архитектурными памятниками. Их оформляли с использованием мрамора, гранита, декоративного освещения и других материалов. Часть первоначальных архитектурных решений сохранилась до наших дней.

Как отмечают годовщину киевского метро

6 ноября не имеет отдельных общегосударственных праздничных традиций. Это прежде всего историческая дата, которую вспоминают в контексте развития Киева и украинского общественного транспорта. К годовщинам открытия метрополитена городские учреждения, транспортные предприятия и музеи могут готовить тематические материалы, архивные фотографии, экскурсии или рассказы о работе метро. Для пассажиров это также повод по-новому взглянуть на привычные станции. Например, обратить внимание на архитектуру станции «Университет», необычное расположение станции «Днепр» или глубину станции «Арсенальная». За каждой из них стоит своя история, связанная с развитием города и инженерными решениями того времени.

Еще один способ отметить эту дату — посмотреть старые фотографии, почитать воспоминания первых пассажиров или узнать больше о людях, которые строили метро. Ведь за привычным маршрутом стоит огромный труд инженеров, архитекторов, строителей и работников транспорта. Их усилия подарили Киеву систему, без которой сегодня трудно представить повседневную жизнь столицы.

За более чем шесть десятилетий метро пережило расширение, модернизацию, смену названий станций и сложные испытания. Во время полномасштабной войны его станции также стали укрытиями для жителей города во время воздушных тревог. Поэтому история киевской подземки — это не только история транспорта, но и история того, как город менялся и приспосабливался к новым вызовам.

Читай нас в