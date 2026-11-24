基辅方面可能在近期允许私家车经南桥从右岸驶往左岸。相关决定可能于11月24日或25日通过，具体取决于对桥梁运行情况的监测结果。

据他介绍，目前所有车辆均可经由南桥从左岸驶往右岸，而反向行驶方向目前仅限公交车及其他公共交通工具通行。

“南桥从左岸通往右岸的方向已开放，而从右岸通往左岸的方向目前仅对公共交通工具开放。 我们仍在密切观察、研究大桥的运行状况，可能于今天或明天就允许私家车经由南桥从右岸驶向左岸一事作出决定，”特卡乔夫表示。

此外，基辅市国家行政管理局负责人还通报了北桥的交通限制措施。目前，该桥仅允许公共交通和特殊车辆通行。

具体而言，包括参与清理俄罗斯袭击后果的应急服务车辆和公用事业企业车辆。

与此同时，据安德烈·特卡乔夫称，首都其他桥梁的交通通行不受限制。

基辅市军事行政局代理局长安德烈·特卡乔夫在电视直播中通报了这一消息。

11月21日，基辅恢复了通过南桥从首都右岸前往左岸的公共交通通行。该方向的通行路线经由萨佩尔诺-斯洛比德斯卡街组织。从即日起，该桥的公交服务已实现双向通行。

有关地面公共交通组织调整的最新消息，也可通过官方Telegram频道“交通变动 | 基辅公共交通”进行关注。

该消息援引基辅市国家行政管理局的公告发布。

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